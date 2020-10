Wien (ots) - Amerikanische IT-Firmen dominieren den globalen Softwaremarkt. Vor allem in Zeiten von COVID-19 gilt es die europäische Wirtschaft nachhaltig zu stärken.Der österreichische IT-Dienstleister CBG Informatik GmbH geht den Schritt in die europäische Richtung und startet eine Kooperation mit dem französischen PPM-Anbieter und 9-jährigen Gartner Visionär One2team.Mit der Aufnahme der flexiblen und individualisierbaren SaaS-Lösung in das Produktportfolio, bietet CBG Informatik Unternehmen aus D-A-CH die Möglichkeit alle Prozesse, Projekte und Portfolios in einer zentralen Plattform zu sammeln.Wir haben nach einer sicheren und leistungsstarken PPM Lösung aus Europa gesucht, die Digitalisierung der einzelnen Geschäftsbereiche ermöglicht, erklärt Helmut Friesl, Geschäftsführer der CBG Informatik GmbH. Mit One2Team werden die Silos zwischen den Abteilungen aufgebrochen und die Kommunikation zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen übersichtlich und transparent gelebt. Der Erfolgsfaktor dieser PPM Lösung liegt darin, dass durch One2Team, Enterprise Work Management in der Praxis umgesetzt wird.Die einfach skalierbare Lösung, agiert als Single-Source-of-Truth, mit ausgeprägten Anpassungsmöglichkeiten und kann in kürzester Zeit implementiert werden.Das Ergebnis sind Echt-Zeit-Informationen die Europa nicht verlassen.Pressekontakt:Kerstin ESS, MSc, +43(0)6606070322k.ess@cbg-informatik.com,www.cbg-informatik.comOriginal-Content von: CBG Informatik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149094/4734807