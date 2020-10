Berlin (ots) - Die Johanniter geben sich ein neues Gesicht: mit frischen Farben, einer anderen Schrift und einem modernisierten Logo. Herzstück des neuen Markenauftritts aller Johanniter in Deutschland ist das historische Johanniter-Kreuz. Es steht für die christlichen Werte, die ihrer Arbeit zugrunde liegen, und gibt klare Orientierung."Einer so großen und vielfältigen Organisation wie unserer ein neues Erscheinungsbild zu geben, ist ein sehr anspruchsvolles Vorhaben", sagt Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe. "Auf das Ergebnis sind wir sehr stolz. Unser neuer Markenauftritt macht uns unverwechselbar und zeigt uns, wie wir sind: modern, klar in unserem Handeln und unserer Haltung und immer auf Augenhöhe mit den Menschen.""Mit dem neuen Marken- und Internetauftritt folgen unsere Gesundheitseinrichtungen dem Zeitgeist. Damit sind wir bestens gerüstet, um den Anforderungen und der Nachfrage nach digitalen Angeboten gerecht zu werden", betont Frank Boeker, Vorsitzender der Geschäftsführung der Johanniter GmbH.Unter dem Dach des neuen Markenauftritts sind alle Johanniter in Deutschland vereint - also der Johanniterorden selbst sowie seine Werke und Einrichtungen. Hierzu zählen u.a. die Johanniter-Unfall-Hilfe mit ihrem breiten Spektrum an ambulanten Diensten, die Johanniter GmbH mit den Krankenhäusern, Fach- und Rehabilitationskliniken sowie den stationären Pflegeeinrichtungen, die deutschlandweit in der Johanniter-Seniorenhäuser GmbH gebündelt sind.Wie der neue Johanniter-Auftritt entwickelt wurde und was ihn ausmacht, zeigt der Markenfilm (https://www.youtube.com/watch?v=5zSXXxj9VEU). Unterstützt wurden die Johanniter bei diesem Prozess durch Scholz & Friends, eine der renommiertesten Agenturen Deutschlands.Deutlich sichtbar und erlebbar wird der neue Look der Johanniter in ihrem gemeinsamen Webauftritt www.johanniter.de (https://www.johanniter.de/). Klarer strukturiert und noch stärker zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Hauptzielgruppen - Patientinnen und Patienten, Hilfsbedürftige, Fördermitglieder und Spender und Menschen, die sich haupt- oder ehrenamtlich bei den Johannitern engagieren wollen - führt der neue Internetauftritt zentral zusammen, was die Johanniter bundesweit und werkeübergreifend zu bieten haben. Insgesamt sind dafür über 260 Einrichtungen der Johanniter und ca. 28.000 einzelne Internetseiten erfolgreich umgezogen."Wir haben einen Internetauftritt geschaffen, der älteren Menschen und Senioren nicht nur den Zugang zu Informationen erleichtert, sondern auch schnell und einfach passgenaue Leistungsangebote vermittelt", erklärt Ruth Moser-Weikert, Geschäftsführerin der Johanniter Seniorenhäuser GmbH.Der neue Internetauftritt der Johanniter ist in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur familie redlich entstanden.Über die Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 25.000 Beschäftigten, mehr als 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.Über die Johanniter GmbHDie Johanniter GmbH ist mit einem Jahresumsatz von fast 900 Millionen Euro einer der größten christlichen Träger von Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Der Verbund umfasst Krankenhäuser, Fach- und Rehabilitationskliniken, Medizinische Versorgungs- und Therapiezentren, Hospize, Krankenpflegeschulen sowie zentrale Dienstleistungsgesellschaften. Hinzu kommen 95 Seniorenhäuser (Johanniter Seniorenhäuser GmbH). Insgesamt beschäftigt die Johanniter GmbH in ihren Einrichtungen über 16.000 Mitarbeitende für den Dienst am Nächsten. Hinzu kommen mehrere tausend ehrenamtliche Helfer, die kompetent und engagiert unmittelbar den Menschen zugewandt unterstützen oder in Gremien der Johanniter mitarbeiten. Aus Liebe zum Leben.Über die Johanniter Seniorenhäuser GmbHDie Johanniter-Seniorenhäuser stehen als moderner christlicher Arbeitgeber im Bereich der Altenhilfe für Professionalität, Herzlichkeit und ein "Mehr an Zuwendung". Gut 7.000 Mitarbeitende widmen sich deutschlandweit in über 95 stationären Altenpflegeeinrichtungen der ganzheitlichen Betreuung pflegebedürftiger Menschen. Mit fundiertem pflegerischem Fachwissen setzen die Johanniter sich für das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner ein und sichern durch gezielte Maßnahmen Lebensqualität. Dabei ist es ihnen ein Anliegen, individuell auf Bedürfnisse einzugehen, um die Selbstbestimmtheit jedes Einzelnen zu wahren.Pressekontakt:Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.Bundesgeschäftsstelle, PressestelleTherese RaatzLützowstr. 94, 10785 BerlinT. 030 26997-360, medien@johanniter.deJohanniter GmbHPressestelleRegina DoerrFinckensteinallee 111, 12205 BerlinT. 030 230 99 70-423, Regina.doerr@johanniter-gmbh.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/4734805