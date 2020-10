FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4825 (4900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TP 520 (570) PENCE - BARCLAYS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PT TO 4700 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES AGGREKO TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 410 (350) PENCE - BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5900 (5700) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2700 (2650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 1950 (2150) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN INITIATES ANTOFAGASTA WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1150 PENCE - HSBC CUTS ELECTRA PRIVATE EQUI PRICE TARGET TO 250 (290) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AO WORLD PRICE TARGET TO 285 (230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TALK TALK TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TP 97 (66) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 490 (480) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 550 (480) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 500 (600) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 470 (480) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 58 (61) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2370 (2150) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 465 (475) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 825 (850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 925 (950) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1750 (1730) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6182 (5122) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1130 (1070) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 11200 (10500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1600 (850) PENCE - 'NEUTRAL'



- TRADERS: BOFA CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' (BUY)



