75 Jahre nach Kriegsende erzählen prominente Schauspieler, die damals Kinder waren, wie es ihnen in der Nachkriegszeit trotz allem gelang, erfolgreich ihren Weg zu gehen. Die ZDFzeit-Dokumentation "Wir Trümmerkinder - Zeit der Hoffnung" zeichnet anhand der Erinnerungen von Mario Adorf, Ingrid van Bergen, Michael Degen, Winfried Glatzeder, Eva-Maria Hagen, Vera von Lehndorff sowie Elmar und Fritz Wepper ein persönliches Bild der deutschen Nachkriegsjahre in Ost und West. Im ZDF ist "Wir Trümmerkinder - Zeit der Hoffnung" am Dienstag, 20. Oktober 2020, 20.15 Uhr, zu sehen. In der ZDFmediathek steht die ZDFzeit-Dokumentation bereits ab Montag, 19. Oktober 2020, 10.00 Uhr, zur Verfügung.Mario Adorf, der das Kriegsende als Hitlerjunge erlebte, wuchs allein mit seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen auf. Doch er boxte sich im wahrsten Sinne des Wortes durch. Die späteren Filmstars Ingrid van Bergen und Eva-Maria Hagen verbrachten einen Teil ihrer Kindheit als Halbwaisen in Flüchtlingsquartieren. Winfried Glatzeder, auch er Kriegswaise, wuchs bei seiner Mutter und seinen Großeltern in Ostberlin auf. Vera von Lehndorffs Vater wurde 1944 als Mitverschwörer des 20. Juli hingerichtet. Michael Degens Vater gehört zu den Opfern des Massenmords an den Juden. Auch Elmar und Fritz Wepper mussten ohne ihren im Krieg vermissten Vater heranwachsen. Doch die Nachkriegszeit bot ihnen auch Chancen: Die "Trümmerkinder" wurden in den 50er Jahren erwachsen und machten Karriere, wurden zu deutschen Idolen. Heute erinnern sich die meisten von ihnen gern an diese Zeit, geprägt von Zuversicht, Improvisationsgeist und der Überwindung überkommener Moralvorstellungen.Die Erinnerungen sind Zeugnisse einer Generation, die möglichst nur nach vorne schauen wollte. Illustriert werden die Lebensberichte mit authentischen Filmbildern aus jenen Jahren und animierten Zeichnungen im Stil von Graphic Novels.