DJ Bankenverband: Mögliche Kreditausfälle keine Bedrohung für die Banken

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die privaten deutschen Banken sehen auch durch eine möglicherweise drohende Welle von Kreditausfällen in der Corona-Krise keine Gefahr für die Stabilität der Finanzbranche. "Wenn es in den kommenden Monaten zu einem Anstieg der Kreditausfälle kommt, ist dies keine Bedrohung für die Banken", sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Hans-Walter Peters, bei einem Pressegespräch. "Die deutschen Institute haben sich wetterfest gemacht und ihr Eigenkapital in der Vergangenheit deutlich aufgestockt."

Die Kernkapitalquote sei zwischen 2008 und 2019 von knapp unter 10 Prozent auf rund 16 Prozent gestiegen. Peters betonte, dass sich drohende Insolvenzen durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht verschöben, sei bereits in den Planungen berücksichtigt. "Wir sind darauf vorbereitet, es wurde Risikovorsorge gebildet", sagte er. "Das ist alles eingepreist." Die Banken wüssten schon, welche Kredite wackeln und welche nicht.

Um die Kreditvergabemöglichkeiten dauerhaft auf einem hohen Niveau sicherzustellen und die Ertragskraft der Branche zu festigen, seien aber Entlastungen für den Finanzsektor notwendig, forderte Peters. Diese seien auch möglich, ohne dass davon Risiken für den Finanzmarkt ausgingen. So sei ein pauschales Verbot von Gewinnausschüttungen für Banken "nicht zielführend", denn der Aufsicht lägen genügend Daten vor, um die Häuser individuell zu beurteilen. Je länger ein pauschales Verbot aufrechterhalten werde, umso mehr zögen sich Investoren aus dem Bankensektor zurück, warnte er.

Höhere Refinanzierungskosten für die Institute könnten aber nicht im Interesse des europäischen Finanzmarktes sein. Zudem sei der Negativzins der Europäischen Zentralbank (EZB) nach wie vor eine große Belastung für die Banken. Das Instrument müsse deshalb überprüft werden.

Zweiter Lockdown soll vermieden werden

Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie betonte Peters, "dass ein erneuter Lockdown auf alle Fälle vermieden werden muss". Man dürfe die deutschen Unternehmen nicht noch einmal einer derartigen Belastungsprobe aussetzen. "Wir brauchen ein differenziertes, zielgenaues Vorgehen", forderte er. Allerdings erwartete er keinen zweiten Lockdown. "Ich gehe von einem Lockdown, wie wir ihn gesehen haben, nicht aus." Peters forderte, nun zu klären, wie lange welche Hilfsmaßnahmen noch laufen sollten, und mit welchen Schritten man dauerhafte Wachstumsimpulse setzen könne.

"Entscheidend ist nun, dass wir die Zeit der akuten Notmaßnahmen gedanklich beenden und in einen anderen Modus umschalten", sagte der Banken-Präsident. Dies sei "natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sieht, was da gerade mit unseren Zahlen passiert", räumte er gleichwohl mit Blick auf die Entwicklung der Neuinfektionen ein. Es gelte aber, künftig etwa Kurzarbeitergeld "nicht mit der Gießkanne" zu verteilen, sondern sich auf Bereiche zu konzentrieren, die coronabedingt noch vom Markt genommen werden müssten. Auch sei es wichtig, "in die Zukunft zu investieren", betonte Peters und nannte die Digitalisierung und nachhaltige Finanzprodukte.

Zudem machte er sich für einen "digitalen Euro" stark. "Ohne digitalen Euro droht Europa auf mittlere Sicht seine internationale Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen", warnte Peters. Wenn Europa diese Innovation verschlafen sollte, könne langfristig auch seine Währungshoheit verloren gehen - an private Unternehmen oder an andere Staaten. Es sei "alternativlos", dass die EZB sorgfältig prüfe und anschließend auch entscheide, wie ein digitaler Euro implementiert werden könne. "Für uns ist klar: Die Währungshoheit muss bei der EZB bleiben", unterstrich Peters mit Blick auf einen drohenden Währungswettbewerb zwischen Notenbanken und Anbietern aus der Privatwirtschaft.

October 15, 2020 05:39 ET (09:39 GMT)

