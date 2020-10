Jetzt ganz langsam und zum Genießen für alle bitte, keine Hektik aufkommen lassen, fangen wir piano an, damit nachher keiner erstickt vor Lachen. Also: Der Intendant des SWR, Kai Gniffke wünscht sich ein breiteres Meinungsspektrum in den Angeboten der ARD.

Der Beitrag SWR-Intendant Kai Gniffke bereut: Geständnisse eine Grabenbauers erschien zuerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...