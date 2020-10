DJ Tauschen Sie alt gegen neu und Bargeld mit gebrauchten Spleiss- und Messgeräten - Glasfaserspleißgeräte und -messtechnik in Zahlung geben und von neuester Technik profitieren

Ottobrunn/München (pts025/15.10.2020/11:55) - In Zeiten wie diesen ist Bargeld oft knapp, obwohl man dringend neueste Technik benötigen würde. Wer in seinem Betrieb gebrauchte Spleiss- und Messgeräte stehen hat, der kann durch den Verkauf die neueste Gerätegeneration finanzieren oder gegen geprüfte Gebrauchtgeräte (auch OTDR, Dämpfungsmesskits, etc.) in Zahlung geben. Die eudisa GmbH bietet marktgerechte Bezahlung für Gebrauchtgeräte und hat ein 23 Schritte-Zertifizierungs-Prüfverfahren entwickelt, um gebrauchte Messtechnik optimal zu servicieren. Jedes Gerät erhält daher eudisa-Garantie für maximale Sicherheit und Leistung. Das bedeutet für Kunden 12 Monate Gewährleistung auf alle Geräte.

Anfragen für An-, Verkauf unter https://www.eudisa.com/ oder per E-Mail an: info@eudisa.com

Effizienz steigern - mit neuester Technik

Ob automatische, 2 und 3 Achsen, aber auch halbautomatische Spleissgeräte und OTDRs für schnelles und effizientes Arbeiten: Um eine hohe Verfügbarkeit der Geräte zu gewährleisten und eine möglichst lange Nutzungsdauer zu erzielen, sind regelmäßige Wartungsintervalle unabdingbar. eudisa ist ihr Partner während des ganzen Lebenzyklus ihres Produktes und bietet ihnen Wartungsverträge dazu an.

"High-Tech muss einfach regelmäßig gewartet und kalibriert werden, um Präzision in den Messungen zu liefern. Der Markt für zertifizierte und geprüfte Gebrauchtgeräte ist sehr überschaubar und nur wenige Geräte von Anbietern werden dann auch akzeptiert zum Beispiel für die Abnahme von Baustellen in der Spleiss- und Messtechnik. eudisa ist eines dieser Unternehmen die das Know-how haben und ist seit vielen Jahren ein verlässlicher und jederzeit schnell erreichbarer Partner. Wir begutachten auch Gebrauchtgeräte und beraten darüber, ob sich ein Support noch lohnt oder besser in ein Neu- oder Gebrauchtgerät investiert werden sollte, um die fachgerechte Überprüfung und Messung von Zustand und Verarbeitung der Ferrulen, oder des Lasers zu gewährleisten", so eudisa-Geschäftsführer Ulrich Diehl. https://www.eudisa.com/gebrauchtgeraete/

eudisa ist ausgewiesener "Kernkompetenzpartner" in Messtechnikfragen.

Kontakt: eudisa GmbH Die Experten für test & measurement Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn bei München Telefon: +49-89-904 10 11 - 12 E-Mail: info@eudisa.com Web: https://www.eudisa.com/

