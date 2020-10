DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.454,50 -0,97% +6,83% Euro-Stoxx-50 3.185,47 -2,68% -14,94% Stoxx-50 2.876,47 -2,46% -15,47% DAX 12.639,01 -2,99% -4,60% FTSE 5.803,28 -2,22% -21,31% CAC 4.825,86 -2,34% -19,27% Nikkei-225 23.507,23 -0,51% -0,63% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,06 0,71

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,03 41,04 -2,5% -1,01 -29,6% Brent/ICE 42,21 43,32 -2,6% -1,11 -31,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.896,65 1.900,33 -0,2% -3,68 +25,0% Silber (Spot) 23,93 24,33 -1,6% -0,40 +34,1% Platin (Spot) 855,23 859,98 -0,6% -4,75 -11,4% Kupfer-Future 3,05 3,05 -0,0% -0,00 +7,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einer düsteren Eröffnung an der Wall Street sieht es am Donnerstag aus. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes notieren im tiefroten Bereich. Ein Hauptthema ist die zweite Corona-Welle, die vor allem auch durch neue Restriktionen in Europa wieder schärfer ins Bewusstsein gerückt ist. Demzufolge geht es an den europäischen Börsen auch steil abwärts. Aber auch die US-spezifischen Themen lasten weiter: die Unsicherheit vor den Präsidentschaftswahlen und das fruchtlose Hin und Her bei den Verhandlungen um ein Paket zur Stimulierung der corona-gebeutelten Wirtschaft. Gerade beim letzten Thema habe sich die Marktsicht von "einer Menge Optimismus" gewandelt zu "einer Menge Pessimismus", wie Jim McCormick von Natwest Markets sagt.

Bei den Präsidentschaftswahlen hat Herausforderer Joe Biden zwar einen komfortablen Vorsprung von 11 Prozentpunkten. Aber dennoch zeigen sich Teilnehmer verunsichert, weil überraschende Ergebnisse nicht auszuschließen sind, wie dies auch 2016 der Fall war.

Angesichts dieser Perspektiven rückt die Berichtssaison zumindest für den Moment fast in den Hintergrund. Dabei gibt es vorbörslich wichtige Unternehmenszahlen, so von Walgreens Boots Alliance und Morgan Stanley.

Am Abend haben nachbörslich Alcoa und United Airlines ihre Zahlenwerke vorgelegt. Alcoa konnte das Quartalsminus zwar verringern, schrieb aber immer noch rote Zahlen. Alcoa warnte zudem, dass im vierten Quartal mit Gegenwind auf der Kostenseite gerechnet werden müsse, was negativ auf die Ergebnisentwicklung wirken dürfte. Die Aktie saust vorbörslich 5,8 Prozent abwärts.

United Airlines geben 1,7 Prozent ab. Die Fluggesellschaft hatte von einem Einbruch des Geschäfts berichtet und einen Nettoverlust von 1,8 Milliarden Dollar ausgewiesen. Der Umsatz lag mit 2,5 Milliarden Dollar 78 Prozent niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Gleichwohl zeigte sich United Airlines optimistisch und konzentriert sich darauf, eine "starke Erholung" der Geschäfte vorzubereiten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q

13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 3Q

23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Oktober PROGNOSE: 12,3 zuvor: 17,0 14:30 Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 830.000 zuvor: 840.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 14,0 zuvor: 15,0 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftige Verluste - Die weiter steigenden Pandemie-Infektionen lösen an starke Verluste aus. "Die monatelange Hoffnung an der Börse, alles werde schon nicht so schlimm wie erwartet, schlägt mit aller Wucht nun wieder in Angst um", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. Dabei geben alle europäischen Stoxx-Branchenindizes mehr oder weniger stark nach. Angeführt wird die Verliererseite von den Automobiltiteln, deren Index 3,6 Prozent abgibt. Sogar die Pharma-Aktien verlieren mit einem Index-Minus von 1,8 Prozent deutlich, auch wenn sie damit noch am glimpflichsten davon kommen. Auch im DAX gibt es nur rote Zeichen. Hier führen Daimler, BMW und BASF mit jeweils 4,4 Prozent Minus die Verliererliste an. Am besten weg kommen hier die Immoblientitel Vonovia und Deutsche Wohnen mit Abschlägen von jeweils knapp 0,5 Prozent. Sie profitieren von den fallenden Renditen am Anleihenmarkt. Auf der Gewinnerseite stechen Elrinklinger hervor, der Kurs schießt um 15 Prozent nach oben. Elringklinger wird künftig gemeinsam mit Airbus Brennstoffzellen für Flugzeuge etwickeln. Airbus fallen um 3,3 Prozent zurück.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1719 -0,25% 1,1754 1,1763 +4,5% EUR/JPY 123,34 -0,13% 123,73 123,61 +1,2% EUR/CHF 1,0709 -0,20% 1,0730 1,0729 -1,4% EUR/GBP 0,9049 +0,22% 0,9030 0,9025 +6,9% USD/JPY 105,26 +0,13% 105,27 105,09 -3,2% GBP/USD 1,2952 -0,46% 1,3012 1,3034 -2,3% USD/CNH (Offshore) 6,7257 +0,18% 6,7189 6,7060 -3,5% Bitcoin BTC/USD 11.313,01 -0,57% 11.393,07 11.401,87 +56,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Die ostasiatischen Aktienmärkte sindder leichteren Tendenz an der Wall Street gefolgt. Dort hatten die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen für Verkaufsneigung gesorgt, ebenso das weiter nicht zustandekommende nächste große Hilfspaket für die US-Wirtschaft. Schlusslicht in Asien war Hongkong mit einem Minus von 1,4 Prozent im Späthandel, während es in Schanghai nur um knapp 0,3 Prozent nach unten ging. Der Kospi in Seoul ging mit einem Abschlag von 0,8 Prozent bereits den dritten Tag in Folge niedriger aus dem Handel. Tokio büßte 0,5 Prozent ein auf 23.507 Punkte. Der S&P/ASX-200 in Sydney legte dagegen um 0,5 Prozent zu. Hier dürften etwas besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus "Down Under" gestützt haben. Daneben kursierte aber auch Zinssenkungsfantasie. In Schanghai hieß es, die jüngste Erholung des Konsums in China während der sogenannten "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag dürfte zunächst eingepreist sein. Zugleich war in Hongkong von Enttäuschung darüber die Rede, das Chinas Präsident Xi Jinping wider Erwarten bei einer Reise in die Wirtschafts- und Technologiehochburg Shenzhen keine konkreten weiteren Stimuli signalisiert habe. Unter den Einzelwerten verloren Alibaba in Hongkong 3,4 Prozent. Hintergrund waren Berichte, wonach die USA erwägen, die Finanztochter Ant Group auf eine schwarze Liste von Unternehmen zu setzen, die mit Handelserschwernissen belegt sind. Die Aktie des Wettbewerbers JD.com gab um 3,9 Prozent nach, Tencent verloren 3,2 Prozent.

CREDIT

Die Prämien der Risikoversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen steigen am Donnerstag an. "Steigende Covid-19-Fälle, uneinheitliche Q3-Zahlen der US-Banken, dunkle Brexit-Wolken und schwindende Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket geben den Ton an", heißt es bei der Unicredit. "Jegliche Spreadausweitung dürfte angesichts des Niedrigzinsumfelds und der Kaufaktivitäten der Europäischen Zentralbank für Unternehmensanleihen nur moderat ausfallen", erwarten sie.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Hapag-Lloyd hebt nach steigenden Gewinnen die Jahresprognose an

Nach dem dänischen Marktführer Maersk hat nun auch die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd ihre Ergebnisprognose deutlich nach oben korrigiert. Erwartet werden ein EBITDA von 2,4 bis 2,6 (zuvor: 1,7 bis 2,2) Milliarden Euro sowie ein EBIT von 1,1 bis 1,3 (zuvor: 0,5 bis 1,0) Milliarden Euro, wie es in einer Pflichtmitteilung heißt. Nach neun Monaten sind davon rund 1,8 Milliarden Euro EBITDA und rund 850 Millionen Euro EBIT bereits geschafft.

Lotto24 hebt noch starkem Quartal die Jahresprognose erneut an

Die Lotto24 AG hat ihre Jahresprognose nach einem starken dritten Quartal erneut angehoben. Auf Basis vorläufiger Zahlen verdoppelte sich das Transaktionsvolumen in den ersten neun Monaten des Jahres nahezu auf 470,9 Millionen Euro, von 240,5 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der Anbieter staatlicher Lotterien im Internet mitteilte.

Metro empfiehlt in ausführlicher Stellungnahme Nichtannahme EPGC-Angebot

Metro lehnt in seiner ausführlichen Stellungnahme das laufende Übernahmeangebot des tschechischen Mehrheitsaktionärs EPGC von Daniel Kretinsky als zu niedrig ab und empfiehlt seinen Aktionären, das Angebot nicht anzunehmen.

Pantaflix blickt trotz Umsatzeinbruch zuversichtlich nach vorne

Das Medienunternehmen Pantaflix hat im ersten Halbjahr wegen der Verschiebung von Filmprojekten in der Corona-Pandemie gut zwei Drittel weniger verdient, konnte den Konzernverlust jedoch verringern. Das Unternehmen musste auf behördliche Anweisung im Frühjahr sämtliche Filmarbeiten unterbrechen und weitere Projekte verschieben - womit sich auch Umsätze ins kommende Jahr verlagern.

Singulus erhält Auftrag für neue Produktionsanlage

Singulus hat einen Auftrag für eine Produktionsanlage für Hochleistungssolarzellen zum Einsatz im Weltraum erhalten. Auftraggeber sei das deutsche Unternehmen Azur Space, teilte Singulus mit.

Laschet lehnt Staatsbeteiligung bei Thyssenkrupp ab

Im Tauziehen um die Rettung von Thyssenkrupp hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegen eine Beteiligung des Staats an dem Stahlkonzern ausgesprochen. "Das sehe ich nach derzeitigem Stand nicht", sagte Laschet in einem Interview mit dem Magazin Wirtschaftswoche.

Wacker Chemie vereinbart Rahmenkonzept für geplanten Stellenabbau

Die Wacker Chemie AG hat sich im Zuge ihres Effizienzprogramms mit Arbeitnehmervertretern auf ein Rahmenkonzept zu dem geplanten Abbau von mehr als 1.000 Stellen geeinigt. Betriebsbedingte Kündigungen sind nach der jetzt getroffenen Vereinbarung ausgeschlossen, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte.

Alcoa verringert Verlust dank steigender Aluminiumpreise

Unterstützt von höheren Preisen und vermehrter Nachfrage aus der Autobranche hat Alcoa seinen Verlust im dritten Quartal eingegrenzt. Während der Umsatz mit 2,37 Millarden Dollar noch um 200 Millionen hinter dem Vorjahreswert zurückblieb, sank der Verlust von 221 auf 49 Millionen Dollar, wie der Konzern aus Pittsburgh mitteilte. Je Aktie belief sich das Minus auf 26 Cent nach 1,19 Dollar im Vorjahr.

British American Tobacco nominiert Luc Jobin als neuen Chairman

Bei British American Tobacco (BAT) soll Board-Mitglied Luc Jobin im Anschluss an Hauptversammlung im nächsten Jahr die Nachfolge von Richard Burrows als Chairman antreten.

Fiat Chrysler einigt sich mit Unifor und wendet Streik in Kanada ab

Der Autokonzern Fiat Chrysler hat im Tarifstreit mit einer kanadischen Gewerkschaft am Mittwochabend eine vorläufige Einigung erzielt und damit einen Streik abgewendet.

Publicis setzt mehr um als erwartet, warnt vor Herausforderungen

Die Werbebranche hat in diesem Jahr schwer darunter gelitten, dass die Werbetreibenden in der globalen Pandemie ihre Etats zusammengestrichen haben. Das dritte Quartal brachte einem der größten Anzeigenkonzerne der Welt, der französischen Publicis Groupe SA, zumindest ein paar Lichtblicke.

Ryanair streicht wegen Corona Winterflugplan zusammen

Der Billigflieger Ryanair will im Winter nur noch mit 40 Prozent der Kapazität im Vergleich zum Vorjahr fliegen. Damit wird der Flugplan deutlich ausgedünnt, denn bislang hatte die Ryanair Holdings plc mit 60 Prozent des Vorjahresniveaus geplant. Die Airline reagiert damit auf die deutlichen Beschränkungen in ganz Europa wegen der Ausbreitung des Coronavirus.

TSMC steigert Nettogewinn im 3. Quartal um mehr als ein Drittel

Der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC hat im dritten Quartal 2020 dank eines starken Umsatzwachstums über ein Drittel mehr verdient. Wie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) mitteilte, kletterte der Nettogewinn im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 137,31 Milliarden Taiwan-Dollar (umgerechnet rund 4,4 Milliarden Euro). Das ist mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 127,16 Milliarden Taiwan-Dollar prognostiziert hatten.

Veolia finanziert Kauf von Engies Suez-Anteil mit 2-Mrd-EUR-Bond

Der französische Entsorgungskonzern Veolia hat 2 Milliarden Euro auf dem Anleihemarkt eingesammelt. Damit will die Veolia Environnement SA nach eigenen Angaben den Kauf des 29,9-prozentigen Anteils am Konkurrenten Suez vom französischen Energievesorger Engie finanzieren.

