Zuverlässiges Screening auf COVID-19 saisonale Grippe innerhalb von 15 Minuten

Mit Inkrafttreten der dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 am 15.10.2020, freut sich TREKSTOR mit seiner Marke blnk Healthcare, ab sofort auch SARS-CoV-2 Antigen Schnelltests anbieten zu können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201015005133/de/

blnk COVID-19 Antigen Rapid Test Kit with 20 Tests (Photo: Business Wire)

"Schnelltests werden eine große Rolle spielen, um den Zugang zu sensiblen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, etc. zu gewährleisten", sagt Shimon Szmigiel, CEO von TREKSTOR. "Wie sehen in der nahen Zukunft aber auch einen Bedarf im Event-Bereich, wo durch Tests am Eingang der Faktor Sicherheit deutlich gesteigert werden kann."

Die von TREKSTOR angebotenen und unter der Marke blnk vertriebenen Schnelltests werden von etablierten Partnern in China gefertigt und sind für den Verkauf in der EU gemäß IVD Verordnung 98/79/EC CE-konform. Zur Durchführung genügt eines Nasenrachen-Abstrich, aus dem nach der Entnahme durch medizinisches Fachpersonal mittels Pufferflüssigkeit die Antigene extrahiert werden. Das Ergebnis auf der Test-Kassette ist dann nach 15 Minuten ablesbar.

Die Sensitivität des Tests liegt aktuell bei 90,4%, die Spezifizität bei 99,5%, was zu einer Genauigkeit von 97,6% führt. Durch weitere klinische Studien sollen diese Werte im Laufe der Zeit noch verbessert werden. Neben einem Test-Kit mit 20 COVID-19 Antigen Tests, bietet TREKSTOR auch einen kombinierten COVID-19 und Influenza A+B Schnelltest mit einer Genauigkeit von 97,5% bzw. 98,8%.

"Gerade in den Wintermonaten wird es immer wieder zur Fehlinterpretation von Symptomen kommen", erläutert Shimon Szmigiel. "Aber wir möchten auch sicherstellen, dass die gefährdeten Zielgruppen nicht nur vor einer Gefahr geschützt, einer anderen aber ausgesetzt werden."

Beide Test-Kits können ab sofort vorbestellt werden, Interessenten können sich per E-Mail an sales@blnk-healthcare.com wenden und dort ihre individuelle Anfrage platzieren. Presseanfragen richten sie bitte an pr@blnk-healthcare.com.

Über TREKSTOR blnk Healthcare

TREKSTOR, bekannt als europaweit agierender Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Bensheim, ist seit dem Beginn der COVID-19 Pandemie im März 2020 mit seiner Marke blnk Healthcare aktiv daran beteiligt die Verbreitung des Virus mittels Schutzmasken, Desinfektionsmitteln und anderer Schutzausrüstung zu stoppen. Dabei beliefert das Unternehmen gleichsam das Bundesgesundheitsministerium und die Bundeswehr sowie im Direktvertrieb Apotheken, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Endkunden.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201015005133/de/

Contacts:

Simon Wiedemann

Senior Marketing Communications Manager

+49-6251-55040-290

s.wiedemann@trekstor.de