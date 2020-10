TORONTO (ONTARIO), 15. Oktober 2020. Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das "Unternehmen" oder "DDC") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt mit dem Institute of Aerospace Studies an der University of Toronto (das "UTIAS") und der Ford Motor Company ("Ford") eingeladen wurde.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden die Parteien zusammenarbeiten, um eine automatisierte Drohne auf ihre Fähigkeit zu testen, ein sich bewegendes Bodenfahrzeug innerhalb der Flugarena zu verfolgen und auf diesem zu landen.

"Als klarer Marktführer in der globalen Drohnenlogistikbranche freuen wir uns sehr mit erstklassigen Organisationen wie dem UTIAS und Ford zusammenzuarbeiten, um unsere Technologie und unsere Anwendungen für die Drohnenlieferung auszubauen. Wir bringen die Branche weiterhin voran und diese Fortschritte können kommerzielle Anwendungsfälle für die Drohnenlieferung schaffen. Wir können mit Stolz auf eine Geschichte der Forschungs- und Entwicklungsarbeit zurückblicken, die zu einzigartigen und patentiertem geistigem Eigentum und der erfolgreichen Kommerzialisierung unserer fortschrittlichen Logistiklösung geführt hat", meint Michael Zahra, President und CEO von DDC.

"Mit dieser Arbeit könnten die Anwendungen, für die Quadrotordrohnen nützlich sind, deutlich erweitert werden. Je fortschrittlicher die Drohnen werden, desto besser werden sie bei der Inspektion von Infrastruktur, bei Such- und Rettungsaktionen in entlegenen Gebieten, bei der Verfolgung sich bewegender Objekte für Sicherheitsanwendungen und bei der Auslieferung leichter Pakete sein. Unser Ziel sind wiederholte Landungen der Drohne auf dem sich bewegenden Fahrzeug mit Beibehaltung der relativen Positionsgenauigkeit in einem Bereich von 10 Zentimetern, auch wenn die Geschwindigkeit des Zielfahrzeuges zunimmt", sagt Associate Professor Steven Waslander am UTIAS.

"Grundlegende Forschungsinfrastruktur führt in Verbindung mit Weltklasse-Forschern zu bahnbrechenden Entdeckungen", weiß Ramin Farnood, Vizedekan für Forschung im Fachbereich Ingenieurwissenschaften an der University of Toronto. "Mit der Unterstützung der Canada Foundation for Innovation können unsere Forscher an der University of Toronto ihre Führungsstellung auf dem Gebiet der Ingenieurwissenschaften behaupten und positive und entscheidende Beiträge für unsere Gesellschaft und Wirtschaft leisten."

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen weltweit als "Software as a Service"-(SaaS) -Modell zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter www.DroneDeliveryCanada.com oder auf den Social-Media-Konten von DDC.

https://www.linkedin.com/company/drone-delivery-canada

https://www.youtube.com/dronedeliverycanada

https://www.facebook.com/dronedeliverycanada

https://www.instagram.com/dronedeliverycanada

https://twitter.com/DroneDeliveryCa

Für weitere Informationen:

Anleger:

Herr Michael Zahra, Chief Executive Officer und

Herr Bill Mitoulas

Telefon: (416) 479-9547

E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com

Medien:

Herr Nelson Hudes

Hudes Communications International

Telefon: (905) 660-9155

E-Mail: nelson@hudescommunications.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA26210W1005