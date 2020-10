Wie in Europa Menschen und Wirtschaft sich beispielhaft vollständig energieautark versorgen können, erforscht die EU in einem neuen Projekt. Die Universität Mannheim koordiniert das Vorhaben und untersucht dabei auch psychologische Aspekte. Die Uni Mannheim koordiniert ein EU-Projekt für 100 % Energieautarkie. Wie die Hochschule aus Baden-Württemberg mitteilte, gehe es im Prinzip darum zu erforschen, wie sich die Nutzung von regenerativen Energien besser in den Alltag der Menschen integrieren lasse. ...

