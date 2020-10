Die Daimler-Aktie zeigt sich heute schwächer - aktuell geht es um rund 3,5% nach unten. Der Automobilsektor ist am Donnerstag vor dem Hintergrund stark steigender Corona-Zahlen in Europa und der Furcht vor neuen wirtschaftlichen Einschränkungen erheblich unter Druck geraten. Im Vorjahr konnte sich die Daimler-Aktie an der Börse um 7,7% verbessern während 2018 ein Kursverlust...

