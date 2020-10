DJ Hochtief-Gewinn bricht wegen Abertis um ein Viertel ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief hat im dritten Quartal ein Viertel weniger verdient als vor Jahresfrist. Der operative Konzerngewinn nach Steuern ging bei um 12 Prozent rückläufigen Einnahmen um 45 Millionen auf 136 Millionen Euro zurück, wie der Essener Konzern mitteilte. Das Gros des 25-prozentigen Gewinneinbruchs geht auf das schwache Geschäft des spanischen Autobahnbetreibers Abertis zurück, an dem Hochtief mit 20 Prozent beteiligt ist.

Abertis trug angesichts von rückläufigem Verkehrsaufkommen lediglich 14 Millionen Euro oder ein Zehntel zum Gewinn von Hochtief bei - vor Jahresfrist waren es noch 44 Millionen Euro gewesen - ein knappes Viertel des gesamten Gewinns. Ohne Abertis fiel der operative Konzerngewinn um 11 Prozent schwächer aus.

Vorstandschef Marcelino Fernández Verdes sprach angesichts der Corona-Pandemie von einem soliden Neunmonatsergebnis, das auf einer regional diversifizierten Ausrichtung in entwickelten Kernmärkten sowie auf den unterschiedlichen Geschäftsfeldern beruhe.

Im zweiten Quartal hatte die Corona-Krise ein noch größeres Loch bei Hochtief gerissen - der operative Konzerngewinn war um 37 Prozent eingebrochen. Im Vergleich zum Frühjahr sei der Umsatz in den Sommermonaten um 7 Prozent gewachsen. Zwischen Juli und September verbuchte Hochtief Einnahmen von fast 6 Milliarden Euro.

Das Neugeschäft ging um 4 Prozent zurück, der Auftragsbestand konnte mit 49 Milliarden Euro aber stabil gehalten werden. Finanziell steht Hochtief weiter gut da: Liquiden Mitteln von 5,5 Milliarden Euro steht eine Nettofinanzverschuldung von 952 Millionen Euro gegenüber. Der Free Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit fiel mit 133 Millionen Euro deutlich positiv aus.

Im Mai hatte Hochtief angesichts der Corona-Krise seine Prognose kassiert, eine neue gab es jetzt nicht. "Angesichts der erfreulichen Trends, die wir für das dritte Quartal bei Cashflow, Umsatz und Neuaufträgen verzeichnen konnten, bleibt der Ausblick für unsere Kerngeschäftsbereiche positiv", sagte Fernández Verdes.

Zu den Verhandlungen über einen Einstieg des Hedgefonds Elliott beim Berbaudienstleister Thiess hieß es, eine Finalisierung der Verhandlungen werde in Kürze erwartet. Die australische Tochter Cimic will die Hälfte des lukrativen Geschäfts verkaufen, um Geld in die Kasse zu bekommen.

October 15, 2020

