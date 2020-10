In der Corona-Krise hat der ohnehin wachsende Versandhandel mit Medikamenten aus Sicht von Marktexperten noch einmal deutlich zugelegt. Doch damit ist das Potenzial für Online-Apotheken-Händler keineswegs erschöpft. Die Zukunftsaussichten für die DocMorris-Mutter Zur Rose und Shop Apotheke Europe stimmen.Um mindestens zwei Prozentpunkte sei der Anteil der Versandapotheken am gesamten Apothekenmarkt in den vergangenen Monaten gestiegen, sagte Thomas Heil vom klinischen Auftragsforschungsinstitut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...