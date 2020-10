Seit geraumer Zeit beschreibt der Ausdruck "Fifty Shades of Green" die Herausforderung für Investoren, sich in einem Meer von nachhaltigen Anlageoptionen zurechtzufinden - von dunkelgrün über hellgrün bis hin zu schlichtem Greenwashing. Eine Analyse von Jacco Minnaar, Vorstandsvorsitzender von Triodos Investment Management Kapitalanlagen mit nachhaltigen Anlagestrategien sind in den letzten Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...