Die US-Aktienmärkte weiten ihre Vortagesverluste am Donnerstag zur Eröffnung aus.Der Dow Jones verlor zur Startglocke 0,69 Prozent auf 28.323,40 Punkte.Als Belastungsfaktoren nannten Börsianer schwindende Hoffnungen auf eine rasche Einigung auf ein weiteres Corona-Konjunkturpaket in den USA sowie deutlich steigende COVID-19-Neuinfektionen in Europa und den USA.Corona außer Kontrolle?Nun sickere "die bedrückende Erkenntnis durch, dass das Infektionsgeschehen rund ...

