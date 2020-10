Die Abwärtsbewegung wurde am Vortag direkt am 10er-EMA gestoppt, der aktuell im Bereich von 12.970 Punkten verläuft. Und auch am heutigen Mittwoch drehte der DAX in diesem Bereich wieder nach oben ab. Das sich die Abwärtsbewegung nicht weiter ausdehnen kann, deutet zumindest kurzfristig auf neue Stärke hin. Solange der DAX im Bereich des 10er-EMA wieder nach oben abdreht sind weiter steigende Kurse bis 13.150 Punkte zu erwarten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

DAX bei 13.040 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 13.000, 12.900, 12.850, 12.800, 12.700 und 12.690 Punkten. Nach oben bei 13.100, 13.150 und 13.200 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten, nach unten bei 12.690, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte September bis Anfang Dezember abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator ...

