BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstagnachmittag in ihren zweitägigen Gipfel in Brüssel gestartet. Zu Beginn tauschten sie sich mit EU-Parlamentspräsident David Sassoli aus, wie ein Sprecher auf Twitter mitteilte.

Themen des Gipfels sind der Streit über einen Handelspakt mit Großbritannien nach dem Brexit und die Erhöhung des EU-Klimaziels für 2030. Auch die stark steigenden Corona-Zahlen beschäftigen den zweitägigen Gipfel. Am Freitag soll es auch um die EU-Afrika-Beziehungen sowie um weitere außenpolitische Themen gehen./vsr/DP/fba