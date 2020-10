MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im September eine sehr starke Nachfrage verzeichnet, so dass die Ergebnisse im dritten Quartal die Erwartungen des Managements und auch des Marktes übertroffen hätten, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass das Ziel auf den für die Aktionäre interessanten freien Barmittelfluss angehoben wurde./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 14:48 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

