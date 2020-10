Wien (ots) - Fluggesellschaften nutzen Verbraucher weiterhin massiv aus, indem sie Ticketpreise gar nicht, oder sehr verzögert zurückzahlen. Gesetzlich vorgeschrieben wären sieben Tage.Das führende europäische Portal für Fluggastrechte FairPlane (https://www.fairplane.de/), mit Sitz in Wien hat untersucht, welche Fluglinien Verbraucher weiterhin als unfreiwillige Kreditgeber missbrauchen, und bei welchen Fluglinien Reisende die Hoffnung haben dürfen, ihr Geld bald wiederzusehen.72.000 Anfragen und mehr als 39 Millionen Euro GesamtvolumenBis Ende September 2020 sind mehr als 72.000 Anfragen über den auf Flug- und Pauschalreise-Stornierungen in der Coronakrise spezialisierten FairPlane-Service Ticketrefund.de (https://ticketrefund.de/) eingegangen. Das Gesamtvolumen der Anfragen zu Ticketrückerstattungen bei Ticketrefund.de beläuft sich nun auf knapp 39 Millionen Euro.Von diesen 72.000 Anfragen hat FairPlane 26.000 aktive Aufträge aus den Monaten August und September auf die Rückerstattungsbereitschaft der jeweiligen Airline untersucht. Das Gros der aktiven Aufträge fällt hierbei auf die Lufthansa Group, Eurowings und Ryanair. Neben der Billig-Airline Easyjet sieht so mancher deutscher Anbieter alt aus. Zwar konnten sich die Lufthansa, Condor und vor allem Eurowings im Mittelfeld positionieren, weitere deutsche Anbieter wie TuiFly schneiden dennoch auch im Spätsommer auffallend schlecht ab.Easyjet mit bester Zahlungsmoral, deutsche Airlines nur im MittelfeldWie bereits in den Monaten zuvor liegt die Rückzahlungsquote von EasyJet derzeit bei 96 Prozent.Austrian hält im Ranking Platz zwei - die Fluglinie aus Österreich zahlt inzwischen 62 Prozent der Forderungen zurück und steigerte ihre Quote damit um vier Prozent im Vergleich zu Juni und Juli.Eurowings zahlt immer noch weniger als die Hälfte der Forderungen zurück, Lag die Rückzahlungsquote beim letzten Ranking noch bei traurigen vier Prozent, sind es nun schlappe 46 Prozent.Auch Condor verbessert sich: Die Airline steigert ihre Rückzahlungsquote von sieben auf 39 Prozent.Die Lufthansa verbessert sich zwar um 13 Prozent auf 32 Prozent, aus dem Mittelfeld kommt sie dabei aber trotz eines gigantischen Rettungspakets nicht heraus.Iberia hat erst ein Prozent Rückzahlungen geleistet und belegt damit den letzten Platz im Ranking. Den vorletzten Platz teilen sich Wizz und AirFrance mit jeweils mageren zwei Prozent. TuiFly kann im aktuellen Ranking nur eine Rückzahlungsquote von drei Prozent vorweisen. Die Tochtergesellschaft des Touristikkonzerns bildet damit das Schlusslicht unter den deutschen Airlines. Auch die portugiesische TAP kommt über eine Quote von fünf Prozent nicht hinaus.FairPlane-Gründer und -Geschäftsführer Mag. Andreas Sernetz zum Ranking: "Insgesamt wird bei den Luftfahrtunternehmen immer noch mit angezogener Handbremse gearbeitet, um die eigene Liquidität zu schützen. Die Aussichten auf steigende Infektionszahlen und damit einhergehende Massenstornierungen im Herbst und Winter machen zudem wenig Hoffnung auf eine bessere Zahlungsmoral. Solange die Politik dem nicht endlich den Riegel vorschiebt, werden Fluggesellschaften weiter auf dem Rücken der Verbraucher ihre Finanzen aufpolstern."Ticketkostenrückerstattung online beauftragen Jetzt Ticketkosten zurückholen (https://ticketrefund.de/)Pressekontakt:Alexandra Hawlicek, Fairplanehawlicek@fairplane.deOriginal-Content von: FairPlane, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130313/4735532