Eingebracht worden sei der Antrag von der Wiener Firma Securilease GmbH wegen einer Forderung in Höhe von rund 199.000 Euro, erklärte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Donnerstag auf APA-Anfrage. Braun war zuletzt als Vorstandschef der in einen milliardenschweren Betrugsskandal verwickelten Wirecard AG tätig. Der deutsche Zahlungsdienstleister, der jahrelang Bilanzen gefälscht haben soll, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...