Kapitalspritze für die Lithiumgesellschaft Prospect Resources (WKN A1JW80 / ASX PSC) ("Prospect" oder "das Unternehmen")! Das Unternehmen sammelt brutto 6 Mio. AUD ein, mit denen man die Entwicklung des Arcadia-Projekts beschleunigen will. Dazu gibt Prospect 46.153.847 neue Stammaktien zum Preis von je 0,13 AUD pro Aktie aus, die aber nicht an irgendwen gehen, sondern fast ausschließlich an institutionelle (professionelle) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...