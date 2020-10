DJ PTA-Adhoc: Decheng Technology AG i. I.: Einigung mit BaFin

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Köln (pta040/15.10.2020/17:30) - Der Vorstand der Decheng Technology AG hat in den vergangenen Wochen Gespräche mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") geführt, deren Gegenstand eine einvernehmliche Beendigung von Bußgeldverfahren war, die aus Verstößen gegen Kapitalmarktregelungen resultieren, die zeitlich vor der Abstimmung über den Insolvenzplan liegen. Bußgelder sind nachrangige Insolvenzforderungen, die im Rahmen des Insolvenzverfahrens meist nicht bedient, aber auch nicht von dem im Insolvenzplan vereinbarten Forderungsverzicht erfasst werden. Für den Fall der Annahme des Insolvenzplanes wurde in Aussicht gestellt, im Rahmen einer Einigung zu verhängende Bußgelder auf EUR 170.000,00 zu beschränken. Diese Absicht wurde heute mündlich bestätigt und ein entsprechender Bußgeldbescheid angekündigt. Dieser wird auch eine Stundung der zu verhängenden Bußgelder beinhalten. Mit Erlass des Bußgeldbescheides in Höhe von EUR 170.000 wäre eine der aufschiebenden Bedingungen, denen der Insolvenzplan noch unterliegt, erfüllt.

