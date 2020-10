DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.192,69 -2,46% -14,75% Stoxx50 2.879,40 -2,36% -15,39% DAX 12.703,75 -2,49% -4,12% FTSE 5.832,52 -1,73% -21,31% CAC 4.837,42 -2,11% -19,08% DJIA 28.369,01 -0,51% -0,59% S&P-500 3.465,04 -0,68% +7,25% Nasdaq-Comp. 11.649,17 -1,02% +29,83% Nasdaq-100 11.838,26 -1,23% +35,56% Nikkei-225 23.507,23 -0,51% -0,63% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 175,86 +53

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,35 41,04 -1,7% -0,69 -29,0% Brent/ICE 42,60 43,32 -1,7% -0,72 -30,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.906,37 1.900,33 +0,3% +6,04 +25,6% Silber (Spot) 24,16 24,33 -0,7% -0,17 +35,3% Platin (Spot) 868,75 859,98 +1,0% +8,78 -10,0% Kupfer-Future 3,07 3,05 +0,8% +0,02 +8,7%

Der Goldpreis steigt trotz der Aufschläge des Dollar und liegt wieder oberhalb der 1.900er Marke. Aktuell verteuert sich die Feinunze um 0,3 Prozent auf 1.905 Dollar.

Der Ölpreis leidet unter den Corona-Sorgen. Sollte es neue Abriegelungen und wirtschaftliche Einschränkungen geben, dürfte die Erdölnachfrage leiden - diese ist rezessionsbedingt ohnehin schwach. Dass die US-Lagerbestände stärker als gedacht gesunken sind, hilft dem Preis kaum. Das Fass der US-Sorte WTI verbilligt sich um 1,7 Prozent auf 40,33 Dollar, für Nordseeöl der Sorte Brent geht es um 1,5 Prozent abwärts auf 41,69 Dollar.

FINANZMARKT USA

Leichter - Die coronabedingte Talfahrt an den europäischen Börsen belastet auch die Wall Street. Hauptthema ist die zweite Coronawelle, die vor allem auch durch neue Restriktionen in Europa wieder schärfer ins Bewusstsein gerückt ist. Doch halten sich die US-Börsen deutlich wackerer als ihre europäischen Pendants und erholen sich von den Tagestiefs. Aber auch die US-spezifischen Themen lasten weiter: die Unsicherheit vor den Präsidentschaftswahlen und das fruchtlose Hin und Her bei den Verhandlungen um ein Konjunkturpaket. Dass Hilfe willkommen wäre, zeigen neue US-Daten zumindest zum Teil: Die wöchentlichen Jobdaten fielen schwächer als erwartet aus, das gilt auch für den Empire State Index zur Geschäftsaktivität im Großraum New York. Immerhin überraschte ein starker Philly-Fed-Index auf der positiven Seite. "Die jüngsten Arbeitsmarktdaten deuten an, dass die Erholung an Fahrt verliert", urteilt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management. Walgreens steigen um 3 Prozent, nachdem der Pharmahändler in seinem vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten hat als erwartet. Morgan Stanley hat ihren Gewinn trotz Corona-Krise im dritten Quartal kräftig gesteigert. Die Aktie steigt um 1,1 Prozent. Alcoa konnte das Quartalsminus zwar verringern, schrieb aber immer noch rote Zahlen. Die Aktie saust 5,8 Prozent abwärts. United Airlines sinken um 4 Prozent. Die Fluggesellschaft hat von einem Einbruch des Geschäfts berichtet und einen Nettoverlust von 1,8 Milliarden Dollar ausgewiesen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftige Verluste - Die weiter steigenden Pandemie-Infektionen haben starke Verluste ausgelöst. "Die monatelange Hoffnung an der Börse, alles werde schon nicht so schlimm wie erwartet, schlägt mit aller Wucht nun wieder in Angst um", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Dabei gaben alle europäischen Stoxx-Branchenindizes mehr oder weniger stark nach. Angeführt wurde die Verliererseite von den Energie-Aktien, deren Stoxx-Branchenindex um 3,1 Prozent fiel. Am besten schnitten noch die Reise- und Freizeit-Aktien sowie die Bankentitel ab, ihre Indizes gaben um je 1,5 Prozent nach. Allerdings waren sie schon in den vergangenen Tagen stark eingebrochen. Auch im DAX gab es nur rote Zeichen. Hier führten so unterschiedliche Aktien wie VW, Fresenius, Deutsche Telekom, Merck und BASF mit jeweils über 3 Prozent Minus die Verliererliste an. Am besten weg kamen noch Bayer, die allerdings auch schon in den vergangenen Tagen stark verloren hatten und sich nun mit einem Minus von 0,5 Prozent vergleichsweise gut hielten. Vergleichsweise gut im Markt lagen auch die Immobilientitel Vonovia mit 0,8 Prozent Abschlag und Deutsche Wohnen mit 1,2 Prozent Minus. Sie profitierten von den fallenden Renditen am Anleihenmarkt. Bei den kleineren Werten stachen auf der Gewinnerseite Elringklinger hervor, der Kurs schoss um 28 Prozent nach oben. Elringklinger wird künftig gemeinsam mit Airbus Brennstoffzellen für Flugzeuge entwickeln. Airbus fielen um 0,6 Prozent. Roche geben um 3,2 Prozent nach. Der Jahresausblick wurde zwar bestätigt, die Umsatzentwicklung habe aber nicht recht überzeugt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1702 -0,40% 1,1754 1,1763 +4,3% EUR/JPY 123,27 -0,19% 123,73 123,61 +1,1% EUR/CHF 1,0699 -0,29% 1,0730 1,0729 -1,5% EUR/GBP 0,9059 +0,33% 0,9030 0,9025 +7,0% USD/JPY 105,35 +0,22% 105,27 105,09 -3,2% GBP/USD 1,2914 -0,75% 1,3012 1,3034 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,7164 +0,05% 6,7189 6,7060 -3,6% Bitcoin BTC/USD 11.396,46 +0,17% 11.393,07 11.401,87 +58,1%

Am Devisenmarkt spielt der Dollar seinen Status als sicherer Hafen aus, der ICE-Dollarindex klettert um 0,2 Prozent. Der Euro kämpft mit der Marke von 1,17 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Die ostasiatischen Aktienmärkte sind der leichteren Tendenz an der Wall Street gefolgt. Dort hatten die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen für Verkaufsneigung gesorgt, ebenso das weiter nicht zustandekommende nächste große Hilfspaket für die US-Wirtschaft. Schlusslicht in Asien war Hongkong mit einem Minus von 1,4 Prozent im Späthandel, während es in Schanghai nur um knapp 0,3 Prozent nach unten ging. Der Kospi in Seoul ging mit einem Abschlag von 0,8 Prozent bereits den dritten Tag in Folge niedriger aus dem Handel. Tokio büßte 0,5 Prozent ein auf 23.507 Punkte. Der S&P/ASX-200 in Sydney legte dagegen um 0,5 Prozent zu. Hier dürften etwas besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus "Down Under" gestützt haben. Daneben kursierte aber auch Zinssenkungsfantasie. In Schanghai hieß es, die jüngste Erholung des Konsums in China während der sogenannten "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag dürfte zunächst eingepreist sein. Zugleich war in Hongkong von Enttäuschung darüber die Rede, das Chinas Präsident Xi Jinping wider Erwarten bei einer Reise in die Wirtschafts- und Technologiehochburg Shenzhen keine konkreten weiteren Stimuli signalisiert habe. Unter den Einzelwerten verloren Alibaba in Hongkong 3,4 Prozent. Hintergrund waren Berichte, wonach die USA erwägen, die Finanztochter Ant Group auf eine schwarze Liste von Unternehmen zu setzen, die mit Handelserschwernissen belegt sind. Die Aktie des Wettbewerbers JD.com gab um 3,9 Prozent nach, Tencent verloren 3,2 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BASF-CEO Brudermüller Präsident der europäischen Chemielobby

Martin Brudermüller wird neuer Präsident der europäischen Chemielobby Cefic mit Sitz in Brüssel. Der Vorstandschef des größten deutschen Chemieunternehmens BASF wurde auf der Generalversammlung zum Nachfolger von Daniele Ferrari gewählt. Ferrari stand zwei Jahre an der Spitze und leitet das zum italienischen Ölmulti Eni gehörende Chemieunternehmen Versalis.

Mercks Healthcare-Forschungschef Rossetti geht in den Ruhestand

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck besetzt die Leitung der Forschung & Entwicklung (F&E) im Unternehmensbereich Healthcare zum Jahresende neu. Der globale Leiter F&E Healthcare, Luciano Rossetti, geht zum 31. Dezember 2020 in den Ruhestand, wie der Konzern mitteilte. Seine Nachfolge treten Danny Bar-Zohar und Jörn-Peter Halle an.

Munich Re beruft Golling als Nachfolger für Röder in den Vorstand

Im Vorstand des Rückversicherungskonzerns Munich Re gibt es einen Wechsel. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Stefan Golling zum 1. Januar 2021 in den Vorstand berufen. Er wird dort das Ressort Global Clients and North America von Peter Röder übernehmen, der nach Vollendung des 60. Lebensjahres auf eigenen Wunsch nach 14 Jahren aus dem Führungsgremium ausscheidet.

Evonik engt Prognose ein - Analystenkonsens übertroffen

Nach dem Kunststoffhersteller Covestro kommt nun auch der Spezialchemiekonzern Evonik mit einem in der Höhe nicht erwarteten Gewinn und konkretisiert auf dieser Basis Teile der Jahresprognose. Erwirtschaftet wurde im dritten Quartal auf vorläufiger Basis ein bereinigtes EBITDA von 519 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens aus Essen heißt.

Fuchs Petrolub rechnet 2020 nur noch mit EBIT-Rückgang um 15%

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub wird für das laufende Jahr etwas zuversichtlicher. Wie das im MDAX gelistete Unternehmen mitteilte, wird für 2020 nun mit einem Rückgang beim operativen Ergebnis (EBIT) um 15 Prozent gerechnet. Ende Juli war die Geschäftsführung noch von einem Einbruch um 25 Prozent ausgegangen. Für das vierte Quartal rechnet das Unternehmen aus Mannheim mit einer weiteren Verbesserung des Wirtschaftsumfelds.

Hochtief-Gewinn bricht wegen Abertis um ein Viertel ein

Hochtief hat im dritten Quartal ein Viertel weniger verdient als vor Jahresfrist. Der operative Konzerngewinn nach Steuern ging bei um 12 Prozent rückläufigen Einnahmen um 45 Millionen auf 136 Millionen Euro zurück, wie der Essener Konzern mitteilte. Das Gros des 25-prozentigen Gewinneinbruchs geht auf das schwache Geschäft des spanischen Autobahnbetreibers Abertis zurück, an dem Hochtief mit 20 Prozent beteiligt ist.

Zeal hebt nach gutem 3Q Jahresprognose erneut an

Der Online-Lotto-Anbieter Zeal Network hat nach einem guten dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Grund sei die gute Entwicklung der deutschen Lotterie 6 aus 49 im dritten Quartal, die zu einem über den Erwartungen liegenden Wachstum von Transaktionsvolumen, Umsatz und registrierten Neukunden geführt habe.

Zooplus hebt zum dritten Mal Jahresprognose an

Zooplus ist nach einem guten dritten Quartal optimistischer für die Umsatz- und Gewinnentwicklung im Gesamtjahr. Der im SDAX notierte Online-Händler von Tiernahrung hob zum dritten Mal die Prognose für das laufende Jahr an.

Erste Group schlägt für 2019 bedingte Dividende von 75 Cent vor

Die Erste Group strebt trotz Krise die Zahlung einer Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 an. Wie die österreichische Bank mitteilte, hat sie der Hauptversammlung die Ausschüttung von 75 Cent je Aktie vorgeschlagen, was etwa 22 Prozent des Nettogewinns und der Hälfte der ursprünglich geplanten Höhe entspricht. Diese ist allerdings an Bedingungen geknüpft.

Covid-19-Impfstoffkandidat von Sanofi/Translate Bio positiv im Tierversuch

Der Covid-19-Impfstoffkandidat von Sanofi und Translate Bio Inc. hat in frühen Versuchen mit Mäusen und nichtmenschlichen Primaten positive Ergebnisse gezeigt, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

Morgan Stanley steigert Gewinn kräftig

Die US-Bank Morgan Stanley hat ihren Gewinn trotz Corona-Krise im dritten Quartal kräftig gesteigert. Die Bank profitierte von einem starken Investmentbanking und hohen Erträgen im Anleihen- und Aktienhandel. Insgesamt schnitt die Bank deutlich besser ab als am Markt erwartet.

Merck & Co bekommt erweiterte Zulassung für Keytruda bei Hodgkin-Lymphom

Der US-Pharmakonzern Merck & Co kann einen Zulassungerfolg verbuchen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA den erweiterten Einsatz des Krebsmedikaments Keytruda bei bestimmten Indikationen des klassischen Hodgkin-Lymphoms (cHL) genehmigt.

Wasser auf Tesla-Baustelle bei Berlin abgedreht

Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) hat am Donnerstag auf der Baustelle für die Tesla-Gigafactory bei Berlin das Wasser abgedreht. Das US-Unternehmen habe seine Wasserrechnung nicht bezahlt, wie eine Sprecherin erklärte. Zur Höhe der ausstehenden Rechnungsbeträge machte der WSE keine Angaben.

Walgreens übertrifft Erwartungen

Die Walgreens Boots Alliance Inc hat in ihrem vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Das Nettoergebnis des Pharmahändlers fiel zwar auf 373 Millionen von 677 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte.

