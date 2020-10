Karlsruhe (ots) - Digital, interaktiv, international!Direkter Austausch, lebhafte Diskussionen, jede Menge Information und beste Unterhaltung. Geocommunity nimmt das Digitalangebot in Pandemiezeiten gut an.Prof. Dr. Hansjörg Kutterer vom Veranstalter DVW zeigt sich über die Resonanz sehr erfreut: "Unsere Gäste, Aussteller und Vortragenden haben die Herausforderung einer voll digitalen Veranstaltung äußerst positiv angenommen. Mit der INTERGEO.digital haben wir innerhalb kürzester Zeit ein umfangreiches und innovatives Eventkonzept realisiert."Christoph Hinte, Organisator der INTERGEO.digital, ergänzt: "Es ist uns gelungen, eine stabile Digitalplattform aufzubauen, die ein sehr großes Interaktionsvolumen hervorgebracht hat. Und wir haben gemeinsam mit allen Partnern gemeinsam dafür gesorgt, dass sich die Geocommunity mit ihrer großen thematischen Relevanz auch in Pandemiezeiten treffen kann".DIE ZAHLENDie Zahlen sprechen für sich: Die INTERGEO.digital ist mit über 330.000 Interaktionen an den digitalen Touchpoints zu Ende gegangen. Das bedeutet im Detail: Rund 12.000 Teilnehmer legten ihr digitales Profil an. Die Verweildauer lag in der Spitze bei bis zu 5,5 Stunden pro Teilnehmer. Die Erreichbarkeit der internationalen Teilnehmer konnte deutlich gesteigert werden. Besucher aus 153 Ländern waren dabei. Die Top-10 der Herkunftsländer waren Deutschland, USA, Schweiz, Großbritannien, Österreich, Russland, China, Italien, Frankreich und Japan.Die Live-Moderation in der INTERGEO EXPO LOUNGE erreichte rund 300.000 Minuten Wiedergabezeit. Zu Gast waren internationale Fachexperten und Aussteller, die rund um den Globus zugeschaltet waren.DIE EXPO228 Aussteller präsentierten auf der INTERGEO.digital über 2.900 Produkte. Sie stellten auf ihren digitalen Ständen zahlreiche Premieren ihrer Produkte und Lösungen einer zunehmend internationalen Community vor. Onlineteilnehmer, Aussteller und Speaker zeigen große Offenheit für das für alle neue Digitalformat."Flexibel sein und ständig lernen - das ist die Aussage, die wir sowohl für uns selbst als auch für unsere Besucher machen können. Dieses neue Format ist eine Herausforderung für uns alle - und wir haben sie angenommen! Wir würden unsere Besucher jetzt "digitale Konsumenten" nennen, da die Akzeptanz und Nutzung digitaler Inhalte höher war als erwartet im Vergleich zum direkten Kontakt über digitale Tools. Wir freuen uns auf eine detaillierte Nachbereitung und das mögliche Ergebnis und sind recht optimistisch", so Michael Degen, Partner Business Consultant DACH von Autodesk.Thomas Harring, Präsident Hexagon Geosystems: "Es ist großartig, wie sich das ganze Team in dieser neuen Welt verändert hat. Das Feedback meines Teams und den Kunden ist positiv. Sie sagten mir, dass sie sehr gute Gespräche geführt haben und unsere Präsentationen häufig angesehen wurden."Ronald Bisio, verantwortlich für Global Surveying and Geospatial Business bei Trimble, betonte, dass sein Team sogar mehr internationale Kunden als in den Jahren zuvor empfangen habe: "Mein Team sagte mir, dass wir Kontakte sogar aus New Mexico haben. Sie hätten sonst wahrscheinlich nicht die Möglichkeit gehabt, uns zu besuchen. Und sie waren sehr froh teilzunehmen."Dr. Ilka May, CEO der LocLab Consulting, war als Talkgast in der INTERGEO EXPO Lounge und sprach für die Bereiche BIM und Digitale Zwillinge auf der internationalen Pressekonferenz. Ihr Fazit fällt kurz und klar aus: "Ich bin wirklich beeindruckt von der digitalen INTERGEO".STAGES UND CONFERENCE405 Referenten sprachen in insgesamt 345 Sessions in der CONFERENCE und den STAGES 'GEOINNOVATIONEN', 'SMART CITY SOLUTIONS' und 'INTERAERIAL SOLUTIONS'.Hansjörg Kutterer über die CONFERENCE: "Wir dürfen auf eine vielversprechende digitale Premiere der INTERGEO zurückblicken. Erfreuliche Besucherzahlen und eine deutlich stärkere internationale Beteiligung an der INTERGEO.digital belegen das eindrucksvoll. Wir sind begeistert von dem gut funktionierenden Zusammenspiel von Referenten, Zuhörern, Regie und Technik. Unsere inhaltlichen Ziele wurden mehr als erreicht."Die Sessions der INTERGEO STAGES und CONFERENCE verzeichneten durchschnittlich 370 Besuche pro Veranstaltung. Diskussionsrunden, Talks und Präsentationen waren durchgehend gut nachgefragt. Städte und Netzwerke präsentierten live ihre Projekte. Die Teilnehmer diskutierten teils lebendig und chatteten ausgiebig zu Themen rund um Geoinnovationen, Drohnen und Smart City.DAS NÄCHSTE JAHR"Das ganze Team steht in einem kontinuierlichen und engen Austausch mit Ausstellern und Partnern", so Christoph Hinte. Und Hansjörg Kutterer bestätigt, "dass dem starken Wunsch folgend, die INTERGEO 2021 in Hannover vom 21.09. bis 23.09.2021 durchgeführt werden soll". Aus der gerade zu Ende gegangenen INTERGEO.digital gilt es zu lernen und zu diskutieren, welche digitalen Elemente ergänzend eingebaut werden können.Der DVW e.V. - Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement ist Veranstalter der INTERGEO. Das Management der EXPO wird durch HINTE Expo & Conference verantwortet.Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website: www.intergeo.de (https://rdir.inxmail.com/hintemesse/d?o000htm0000eq600d0000nmq000000000bn5kof5g2jdf2nqezhqu7o5u5m33).Pressekontakt:HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbHKommunikationsleitungDenise WenzelT +49 721 83 14 24 - 730dwenzel@hinte-marketing.deOriginal-Content von: INTERGEO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134787/4735609