Der Aufsichtsrat der Erste Group Bank AG hat heute, einer Vorstandsempfehlung folgend, beschlossen, der Hauptversammlung, die am 10. November 2020 virtuell abgehalten wird, die bedingte Auszahlung einer Bar-Dividende von 0,75 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen. Diese Auszahlung entspricht ca. 22 Prozent des konsolidierten Nettogewinns für das Geschäftsjahr 2019 und erfolgt unter der Bedingung, dass Regulatoren ihre bestehende Empfehlung, von Ausschüttungen an Aktionäre Abstand zu nehmen, anpassen, und dass einer Ausschüttung auch sonst keine rechtlichen Beschränkungen entgegenstehen, betont die Erste Group in einer Aussendung. Unter der Voraussetzung, dass am 8. Februar 2021 alle Bedingungen erfüllt sind, erfolgt die ...

