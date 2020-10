In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung stellte der Europäische Rat fest, dass die Fortschritte in wichtigen Fragen, die für die Europäische Union von Interesse sind, immer noch nicht ausreichen, um eine Einigung mit dem Vereinigten Königreich zu erzielen. "Der Europäische Rat ersucht den Chefunterhändler der Union, die Verhandlungen in der ...

