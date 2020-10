Corporation Métaux Précieux du Québec: fait une mise à jour sur ses programmes d'exploration

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 15 octobre 2020 / Corporation Métaux Précieux du Québec (TSXV:QPM)(FSE:YXEP)(OTCQB:CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») présente aujourd'hui une mise à jour de ses programmes d'exploration sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. L'objectif principal était de réaliser un programme de forage pour faire progresser le projet aurifère Sakami au stade de l'estimation des ressources d'ici la fin de l'année. Des travaux d'exploration de surface ont également été réalisés pour fournir une première évaluation des cibles d'exploration sur le projet Elmer Est de la Société.

« Malgré les retards liés à la pandémie du COVID-19, nous sommes heureux de nos réalisations jusqu'à présent cette année », a déclaré Normand Champigny, chef de la direction de QPM.

« En date du début d'octobre 2020, nous avons complété 12 500 mètres de forage cette année et augmenté considérablement le potentiel d'exploration du projet Sakami avec la découverte de

La Pointe Extension. De plus, nous avons fait une découverte aurifère et de métaux usuels sur le projet Elmer Est. Nos efforts d'exploration en 2021 seront centrés sur ces deux projets. »

Le reste du programme 2020 comprendra:

Préparation d'un modèle géologique mis à jour à la lumière des résultats de forage du secteur de La Pointe Extension à l'automne;

Évaluation du programme d'échantillonnage en rainure récemment réalisé sur la découverte de Lloyd sur le projet Elmer Est; et

Planification des programmes d'exploration sur les projets de la Société sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James pour toute l'année 2021et des programmes de forage sur le projet Sakami au début de l'hiver prochain.

QPM a publié une présentation corporative mise à jour sur le site Web de la société. Ce document peut être téléchargé en utilisant le lien suivant :

https://www.qpmcorp.ca/wp-content/uploads/2020/09/QPM_Corp_Presentation_Sept_2020-draft-final_EDIT-QPM.pdf

Personnes qualifiées

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et Tony Brisson, géo., directeur principal de l'exploration, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont revu et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains sur le territoire très prometteur d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est de découvrir la prochaine mine d'or sur ce territoire.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur

Président

Téléphone: 514 951-2730

Courriel: jfmeilleur@qpmcorp.ca

Normand Champigny

Chef de la direction

Téléphone: 514 979-4746

Courriel: nchampigny@qpmcorp.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

