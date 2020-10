Während Apple das iPhone 12 in Deutschland nur mit einem USB-C-auf-Lightning-Kabel im Lieferumfang verkauft, muss der Konzern in Frankreich Ohrhörer dazugeben. So will es das Gesetz. Für einige Beobachter klingt es wie Hohn: Apple erklärt, beim Verkauf des iPhone 12 und iPhone 12 Pro auf die bisher mitgelieferten Earpods sowie das Netzteil zu verzichten und stattdessen nur ein USB-C-auf-Lightning-Kabel in die Schachtel zu legen - der Umwelt zuliebe. Das Zubehör muss jetzt separat erworben werden, immerhin zu einem etwas günstigeren Preis. In Frankreich muss Apple dem iPhone ...

