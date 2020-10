Schwimmweltmeisterin reiht sich in ein in wachsende Liste der Phelps-Brand-Botschafter

Phelps Brand, eine globale Marke im Bereich des Schwimmsports, die erstklassige, innovative Schwimmprodukte anbietet, gab heute bekannt, dass Weltmeisterin Georgia Davies (Großbritannien) dem Teamals offizielle Markenbotschafterin beitritt. Als Teil des Phelps-Teams wird Davies mit der branchenführenden Produktpalette von Phelps Brand, die von Trainingsgeräten bis hin zu Hochleistungs-Schwimmanzügen reicht, trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201015006096/de/

World Champion swimmer Georgia Davies joins Phelps Brand as an official brand ambassador. (Photo: Business Wire)

Davies, zweifache Olympia- und Weltmeisterin im Schwimmen, wird dazu beitragen, die Marke auf dem britischen und europäischen Markt zusammen mit der wachsenden Liste von Eliteathleten von Phelps Brand voranzubringen, darunter die vierfache Olympiamedaillengewinnerin und Weltmeisterin Penny Oleksiak (CAN), die Weltmeisterin und amerikanische Rekordhalterin Chase Kalisz (USA), der französische Rekordhalter David Aubry (FRA) und der Olympionike Luca Pizzini (IT).

"Es ist ein großes Privileg, zum Team von Phelps Brand zu gehören und die Möglichkeit zu erhalten, einen Beitrag zum künftigen Design und zur Leistung der Anzüge zu leisten, die für den Wettbewerb so wichtig sind", sagte Davies. "Michael Phelps ist eine Legende in unserem Sport und sein Vermächtnis ist unübertroffen. Ich freue mich wirklich darauf, einen Beitrag zur Werbung für Phelps Brand zu leisten."

Davies ist Weltmeisterin, Commonwealth- und Europamedaillengewinnerin und hat an zwei Olympischen Spielen und drei Weltmeisterschaften teilgenommen. Besonders erwähnenswert ist, dass Davies im Juli 2019 bei den Weltmeisterschaften in Gwangju für das britische Team, das in der gemischten 4x100-Meter-Staffel über die Distanz von 4x100 Metern Bronze holte, die Rückenschwimmstrecke schwamm. Bei dieser Veranstaltung verpasste sie auch nur knapp ein Einzelpodest und wurde Vierte über 50 Meter Rücken.

"Wir freuen uns, Georgia als Athletenbotschafterin bei Phelps Brand willkommen zu heißen", sagte Nicolas Burger, General Manager EMEA von Aqua Lung, der Muttergesellschaft von Phelps Brand. "Georgia ist eine sehr talentierte und erfahrene Schwimmerin. Ihre einzigartige Perspektive ist eine willkommene Ergänzung für unser Team, während wir die Phelps Brand weltweit weiter ausbauen."

Davies wird ab 16. Oktober 2020 für ihren Klub Energy Standard in der Internationalen Schwimmliga schwimmen. Energy Standard sind die derzeitigen Meister der Internationalen Schwimmliga und haben im Dezember 2019 das Finale in Las Vegas gewonnen.

Über PHELPS BRAND

Phelps Brand bietet erstklassige innovative Schwimmprodukte an, die für ein breites Spektrum von Schwimmern über den gesamten Lebenszyklus im Wettkampfschwimmen hinweg zugänglich sind. Phelps Brand kombiniert das globale Know-How im Produktdesign und den Vertrieb von Aqua Sphere mit den Erfahrungen von Michael Phelps und Coach Bob Bowman auf den höchsten Ebenen der Schwimmleistung und bietet technische Schwimmprodukte, bei denen geschützte Technologien und leistungssteigernde Designs zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.michaelphelps.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201015006096/de/

Contacts:

Celine Juignet

cjuignet@aqualung.com