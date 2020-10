Der Konsum von Obst und Gemüse in den Haushalten ist im Juni um 11% und im Juli um 4,5% gegenüber den gleichen Monaten des Vorjahres gestiegen, so die Daten von dem Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Lebensmittel. FEPEX zufolge spiegelt dies eine kräftige Abbremsung der Wachstumsraten gegenüber den Hauptmonaten der Ausgangssperre wider, in der die Nachfrage um...

Den vollständigen Artikel lesen ...