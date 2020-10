Sondage en vue des votations: 57% favorables à l'IMR

Plus de six semaines avant la votation, une majorité de citoyens serait prête à soutenir l'initiative pour des multinationales responsables (IMR). Les défenseurs de l'initiative populaire «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre» arrivent eux aussi légèrement en tête: 52% sont actuellement favorables au projet, comme le révèle la première vague du sondage 20 minutes/Tamedia en vue des votations.

Zurich, le 16 octobre 2020 - Les plateformes de News de 20 minutes et de Tamedia ont procédé à la première vague du sondage effectué en prévision aux votations fédérales du 29 novembre 2020. Les 12 et 13 octobre, 13'585 personnes de toute la Suisse ont participé à ce sondage en ligne, toutes marques confondues. La marge d'erreur est de 1,4 points de pourcentage.

IMR: avance pour les défenseurs

Selon ce premier sondage, l'initiative populaire «Entreprises responsables - pour protéger l'être humain et l'environnement (initiative pour des multinationales responsables)» recueille le soutien des votants: 57% d'entre eux sont actuellement favorables au projet, alors que 41% ont l'intention de le rejeter et que 2% ne se prononcent pas sur leurs intentions.

Cette initiative polarise fortement la droite et la gauche. Ainsi, plus de 90% des électrices et des électeurs des Verts et du PS disent actuellement «oui» à l'initiative qui réclame que les entreprises ayant leur siège en Suisse soient tenues de respecter les droits de l'Homme et les normes environnementales, même à l'étranger. En revanche, le soutien est faible auprès des sympathisants du PLR et de l'UDC (respectivement 23 et 28%). Les électeurs du PDC sont partagés.

Les différences entre les sexes sont frappantes: alors que 66% des femmes ont l'intention d'écrire «oui» sur leur bulletin de vote, une faible majorité de 51% des hommes envisage de rejeter ce projet, d'après le sondage. En outre, l'initiative suscite une plus grande adhésion dans les villes qu'à la campagne.

Initiative sur le matériel de guerre: une avance très ténue

C'est également avec une très faible avance que l'initiative «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre» entame la campagne précédant la votation. 52% des votants soutiennent actuellement l'initiative, 45% la rejettent, tandis que 3% ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote.

Comme pour l'initiative pour des multinationales responsables, la ligne de démarcation circule entre gauche et droite, étant précisé qu'une nette majorité d'électrices et d'électeurs du PDC rejette cette initiative populaire. Tout comme l'IMR, ce projet recueille davantage de sympathie de la part des électrices que de celle des électeurs: 62% des femmes la soutiennent à l'heure actuelle, contre seulement 40% des hommes.

L'argument principal des défenseurs est que les investissements dans des groupes d'armement n'est pas compatible avec la neutralité suisse. Les opposants, en revanche, sont surtout convaincus par l'argument selon lequel l'initiative n'aurait pratiquement pas d'influence sur le marché mondial de l'armement.

Des sondages approfondis

