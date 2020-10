Zweifelsfrei steckt der Euro gegenüber dem Singapur Dollar noch immer in einem intakten Abwärtstrend fest und steuert südwärts. Allerdings nähert sich das Paar jetzt aber auch unmittelbar einer äußerst markanten Unterstützung bestehend aus dem seit Januar bestehenden Aufwärtstrend und einer Horizontalunterstützung um 1,5855 SGD an. Für gewöhnlich sorgen derartige Stellen für eine kurzzeitige Gegenreaktion, die sich auch bei diesem Währungspaar einstellen könnte. Daraus muss zwar noch kein nachhaltiger Boden hervorgehen, ein deutlicher Pullback scheint an dieser Stelle jedoch sehr wahrscheinlich und kann durchaus für ein spekulatives Long-Investment herhalten.

Bereithalten

Im Bereich von 1,5855 SGD ist statistisch mit einer Gegenreaktion bullischer Marktteilnehmer zu rechnen, der Euro könnte dann zurück an seine Septembertiefs bei 1,5951 SGD zulegen. Sogar ein Test der runden Marke von 1,60 SGD wäre innerhalb des bestehenden ...

