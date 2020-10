Heinz Gupta studierte Chemie an der Universität Bonn, an der er auch promovierte. Nach dem Studium war er bei den Kabelwerken Duisburg und bei der Paguag (Pahlsche Gummi- und Asbest-Gesellschaft) in Düsseldorf Rath tätig. Ab 1970 beriet er verschiedene Hersteller von Reifen, Formartikeln und Moosgummiprodukten. 1972 übernahm er zusätzlich die Chefredaktion der GAK, die seit 1948 vom Gentner Verlag, damals noch unter dem Namen Gummi-Asbest-Kunststoffe, herausgegeben wurde.

Im Jahr 1993 gründete Dr. Gupta den Dr. Gupta Verlag, in dem die bis heute GAK erscheint und der verschiedene nationaler und internationaler Fachzeitschriften für die Kautschuk-, Polyurethan- und TPE-Industrie herausgibt. Dr. Heinz Gupta ...

