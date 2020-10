Mit der Entwicklung der InMould-Plasma-Behandlung haben die Kunststofftechnik Paderborn und Plasmatreat, Steinhagen, zusammen ein Verfahren erarbeitet, welches die Plasma-Aktivierung von Kunststoffoberflächen im Spritzgießzyklus ermöglicht. Die im InMould-Plasma erzeugten Haftverbunde müssen über die gesamte Produktlebensdauer eine ausreichende Haftung gewährleisten. Insbesondere Kunststoffe unterliegen Veränderungen ihrer Eigenschaften, die während des Gebrauchs unter anderem durch äußere Einflüsse hervorgerufen werden. Zu den äußeren Einflussfaktoren zählen beispielsweise Temperaturschwankungen, die chemische Zusammensetzung der Umgebung und ihre Luftfeuchtigkeit sowie der Einfluss von Wasser. Besonders anfällig zeigen sich hydrolysierbare Kunststoffe wie Polyurethane. Die Beständigkeit der einzelnen Werkstoffe für sich alleine wird in der Regel im Rahmen der Produktentwicklung nachgewiesen. Welche Auswirkungen eine Alterung auf den Haftverbund aus unterschiedlichen Kunststoffen hat, muss zur Gewährleistung von Funktionen und Sicherheit zusätzlich untersucht werden. [7-9]

Stand der Technik

Als Plasma wird ein teilweise oder auch vollständig ionisiertes Gas bestehend aus Elektronen, Ionen, teilweise angeregten Neutralteilchen (Atome, Radikale, Moleküle) und Photonen verstanden. [10] Durch das Vorhandensein freier Ladungsträger in der Gasphase besitzt das Gas im Plasmazustand veränderte Eigenschaften, zum Beispiel eine elektrische Leitfähigkeit). [11] Dieser Zustand ist metastabil und benötigt ständige Energiezufuhr, da es durch Wechselwirkung mit der Umgebung zur Rekombination (der Umkehrung der Ionisierung) kommt. [6] Beim AD-Plasma wird ein Prozessgas an einer Entladungszone vorbeigeführt, in welcher ein Lichtbogen durch eine Hochspannungsentladung erzeugt wird. Das Gas wird dabei in den Plasmazustand überführt und tritt als Strahl gebündelt aus einem Düsenkopf aus. [6, 12, 13, 14] Bei Kontakt mit einer Oberfläche gibt das Plasma einen Teil seiner Energie ab, wodurch die Oberfläche auf verschiedene Weise modifiziert wird. Die Oberflächenenergie sowie die Polarität der behandelten Oberfläche steigt an, woraus eine bessere Benetzbarkeit und Haftfestigkeit in Nachfolgeprozessen resultieren kann. Die Funktionalisierung der Oberfläche ist begrenzt und abhängig von dem zu behandelnden Kunststoffmaterial. Mit zunehmendem Abstand zur Düse nimmt die Fähigkeit der Funktionalisierung ab, weshalb die Düse zum Erzielen eines gleichmäßigen Effektes mit konstantem Abstand und gleichbleibender Geschwindigkeit relativ zur Substratoberfläche verfahren muss. [6, 15, 16]

Das InMould-Plasma-Verfahren

Im InMould-Plasma-Verfahren wird eine Plasmadüse direkt an das Werkzeug angeflanscht und die Substratoberfläche über einen definierten, abgedichteten Kanal im Spritzgießprozess aktiviert. Der Plasmakanal wird zum Verzögern von Rekombinationsprozessen vor dem Plasmazyklus mit Stickstoff geflutet, sodass das reaktive Plasma Kanalgeometrien von mindestens 850 mm aktiviert. [17] Der zur Plasmainjektion freigestellte Kanal wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens bereits über Schiebetisch- oder Drehteller-Werkzeuge, aber auch über einen Kernzug wie die Core-Back-Technik realisiert. [18, 21] Die hier vorgestellte InMould-Plasma-Technologie wurde in einem modularen, Drei-Stationen 2K-Overmolding-Werkzeug zur Herstellung von Hart-/Weich-Schälprüfkörpern integriert. Das Werkzeug fährt schließseitig drei Positionen an. In der ersten Spritzgießstation (blau) wird eine quadratische Platte abgeformt, die düsenseitig im Werkzeug verbleibt. Durch einen Schiebetisch wird die Plasmastation (grün) vor die zuvor gespritzte Platte verfahren. Die Oberflächenaktivierung findet in den freigestellten Bereichen des Plasmakanals statt. Durch die Kanalführung werden drei streifenförmige Bereiche auf der Platte aktiviert. Nach erneuter Werkzeugöffnung wird in der dritten Station (braunrot) die zweite Komponente auf die funktionalisierten Kontaktflächen der Grundplatte gespritzt. Aus dem gefertigten 2K-Werkstück können drei Prüfkörper nach der Richtlinie VDI 2019 zum Bestimmen der Schälfestigkeit erzeugt werden. Die Alterungsuntersuchungen wurden auf Probekörper 1 beschränkt. Dabei handelt es sich um den Probekörper, ...

