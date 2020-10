Der US-Immobilienkonzern National Retail Properties Inc. (ISIN: US6374171063, NYSE: NNN) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 52 US-Cents aus. Die Aktionäre erhalten die Zahlung am 16. November 2020 (Record date: 30. Oktober 2020). Auf das Jahr hochgerechnet kommen 2,08 US-Dollar zur Ausschüttung. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 34,72 US-Dollar (Stand: 15. Oktober 2020) 5,99 Prozent. National Retail ...

Den vollständigen Artikel lesen ...