NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik nach vorläufigen Quartalszahlen und einem etwas zuversichtlicheren Jahresausblick von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrageerholung für den Spezialchemiekonzern komme in Schwung, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dass Evonik zudem eine kleinere Methionin-Produktion in Deutschland schließe, sei positiv für den Tierfuttereiweiß-Markt. Das Risiko eines weiteren Preisdrucks sei nun geringer./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 02:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 02:52 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

