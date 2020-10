Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1709 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.Zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro in einer engen Spanne und hielt sich über der Marke von 1,07 Franken, die er am Donnerstag zeitweise unterschritten hatte. Aktuell kostet der Euro 1,0710 nach 1,0705 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...