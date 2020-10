DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CDU-PARTEITAG - Trotz stark steigender Corona-Zahlen und der neuen Beschlüsse zur Bekämpfung der Pandemie gibt die CDU ihren Plan nicht auf, Anfang Dezember einen Bundesparteitag zu veranstalten. Ein CDU-Sprecher sagte: "Wir planen nach wie vor mit einem Parteitag in Präsenz in Stuttgart." So habe es der CDU-Vorstand beschlossen, und dafür sei "ein umfangreiches Hygiene-Konzept erarbeitet" worden. Am Mittwoch hatten sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten auf weitreichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verständigt. Dazu gehören auch Vorschriften für Veranstaltungen. In dem Beschluss heißt es, dass in Regionen, in denen es binnen einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gibt, die Teilnehmerzahl auf 100 Personen begrenzt werden soll. Ausnahmen bedürften "eines mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzeptes". (Süddeutsche Zeitung)

TARIFRUNDE - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat Forderungen der Arbeitgeber nach einer doppelten Nullrunde in der anstehenden Tarifrunde für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie entschieden zurückgewiesen. "Die Arbeitgeber legen es ganz offensichtlich auf Konflikt an", sagte der Gewerkschafter. Es wäre "Gift für die Konjunktur", in diesem und im nächsten Jahr auf Lohnerhöhungen zu verzichten. Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter Baden-Württemberg, warf einigen Arbeitgebern vor, "knallhart Stellenabbau und Massenentlassungen durchzusetzen". Das zerstöre die Stimmung. Manche Firmen nutzten die Corona-Krise, "um Pläne auszupacken, die sie schon immer hatten". Er bezifferte den verteilungsneutralen Sockel für Lohnerhöhungen 2021 auf zwei Prozent Inflationsziel der Europäischen Zentralbank plus ein Prozent Trendproduktivität. Diskutiert werde auch ein Nachschlag für 2020. Die IG Metall präsentiert ihre Lohnforderung Mitte November, Mitte Dezember beginnen die Verhandlungen mit den Arbeitgebern. (Handelsblatt, SZ)

ÖKONOMEN - Angesichts drastisch steigender Corona-Infektionszahlen wächst in der deutschen Wirtschaft die Angst vor einem erneuten Herunterfahren des öffentlichen Lebens. "Es ist in der Tat schwer vorstellbar, dass wir einen zweiten Lockdown wie in den Monaten März bis Mai ohne schwere, nachhaltige Wohlstandseinbußen verkraften könnten", sagte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther. Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnte: "Eine zweite Infektionswelle, die nochmals so umfangreiche Restriktionen erfordern und Verwerfungen verursachen würde wie die erste, dürfte die deutsche Wirtschaft härter treffen." (Handelsblatt)

TECH-KONZERNE - Die große Koalition will die geplante Verschärfung des Wettbewerbsrechts trotz Kritik aus der deutschen Industrie zügig verabschieden. "Wir wollen, dass das Bundeskartellamt die neuen Möglichkeiten so schnell wie möglich nutzen kann", sagte der zuständige CDU-Abgeordnete Matthias Heider. Mit der Reform will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die großen Digitalkonzerne einer verschärften Wettbewerbsaufsicht unterwerfen. Der BDI warnt in seiner Stellungnahme aber, kleinere Unternehmen und Industrieplattformen könnten dadurch ebenfalls ins Visier des Bundeskartellamts geraten. (Handelsblatt)

APOTHEKEN - Wegen der Insolvenz des Dienstleisters AvP sieht der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, "bis zu 350 Apotheken in Deutschland" in "großer Gefahr" schließen zu müssen. Nachdem die AvP, die für die Apotheken Rezepte mit den Kassen abrechnete, in Insolvenz ging, erhielten die Apotheken kein Geld mehr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Bankrott. Mehrere Apotheken blieben danach auf Forderungen von einer Million Euro und mehr sitzen; im Schnitt lag der finanzielle Schaden bei 120.000 Euro. Wie es in der Branche heißt, sollen einige Großhändler bei klammen Apotheken bereits auf sofortiger Barzahlung bestehen. Der Apothekerverband Nordrhein fordert neben zinslosen Krediten auch Staatshilfen: "Wenn das Geld bei AvP weg ist, sind staatliche Zuschüsse, eben Staatshilfen, unumgänglich." Der Gesundheitsausschuss des Bundestages will Ende Oktober über das Thema beraten. (Wirtschaftswoche)

GELDWÄSCHE - Die Bundesregierung setzt sich für mehr EU-Kompetenzen bei der Bekämpfung von Geldwäsche ein, geht Kritikern damit aber nicht weit genug. Deutschland hat im Juli die Ratspräsidentschaft der EU übernommen, weswegen Vertreter Berlins nun ein Arbeitspapier vorbereiten, in dem die Staaten die Pläne der EU-Kommission bewerten, den Kampf gegen Geldwäsche zu verschärfen. Das zehnseitige Dokument lobt etwa die Ankündigung der Kommission, bis März den Aufbau einer Anti-Geldwäsche-Behörde auf EU-Ebene vorzuschlagen. Diese Behörde soll aber nur für die Finanzbranche zuständig sein. Das Arbeitspapier warnt ausdrücklich davor, die Kontrollkompetenzen der EU auf andere Branchen auszuweiten, da sich dort die Vorschriften zwischen den Ländern deutlich unterschieden, anders als in der Bankenindustrie. Doch genau das hatte das Europaparlament in einem Beschluss von Juli angeregt. (Süddeutsche Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2020 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.