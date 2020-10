Auf eine größere DAX-Korrektur spekulierten nach der letzten starken Handelswoche eine Vielzahl an Marktteilnehmern. Doch erst mit dem Unterschreiten der 12.960 Punkte war dies charttechnisch offensichtlich. Mit Momentum entlud sich diese Situation gestern und schloss alle GAPs aus der Vorwoche. Zusammenfassung des Minustages In Summe verlor der DAX am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...