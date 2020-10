München (ots) - BABYLON BERLIN ist ein Hit: Seit dem 11. Oktober, 20:15 Uhr, ist die komplette dritte Staffel in der ARD-Mediathek zu sehen, und bis zum 14. Oktober wurden schon insgesamt 4,2 Millionen Videoabrufe registriert. Tag für Tag streamen rund eine Million User*innen die neuen zwölf Folgen, die bis 21. Januar 2021 in der ARD-Mediathek zur Verfügung stehen.Im Ersten geht es am kommenden Mittwoch, 21. Oktober, um 20:15 Uhr mit den Folgen 25 und 26 weiter. Das spannende Finale können die Zuschauer*innen am Donnerstag, 22. Oktober, ab 20:15 Uhr erleben.www.daserste.de/BabylonBerlinwww.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deAriane Pfisterer, ARD Degeto,Tel.: 069/1509-331, E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deRegine Baschny, JUST PUBLICITY GmbHTel.: 089/202082-60, E-Mail: r.baschny@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4735710