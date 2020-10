DJ Alles im grünen Bereich bei DM Solutions - Hanauer Webhoster beweist, dass sich Liebe zu Natur und Technik nicht ausschließen müssen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau (pts012/16.10.2020/08:50) - Farben können täuschen - das Hanauer Webhosting-Unternehmen DM Solutions https:// www.dmsolutions.de ist der beste Beweis dafür. Denn obwohl sowohl Website als auch Logo des Unternehmens in einem satten Blau erstrahlen, ist bei dem Webhoster an blaumachen nicht zu denken - ganz besonders dann nicht, wenn es um den Umweltschutz geht. Deshalb ist DM Solutions seit Mai 2020 auch offizieller Kooperationspartner von Eden Reforestation Projects. Gemeinsam mit der Non-Profit-Organisation wurden bereits mehr als 2.600 Bäume in Nepal, Madagaskar, Haiti, Indonesien, Mozambique und Kenia gepflanzt.

Technik, die begeistert

Pro unter https://www.dmsolutions.de/webhosting.html verkauftem Webhosting Account und unter https:// www.dmsolutions.de/domains.html verkaufter Domain, wird ein Baum in einem dieser Länder gepflanzt. Durchgeführt werden diese Projekte mithilfe der lokalen Bevölkerung. Eden Reforestation Projects stellt dazu überwiegend aus ärmlichen Verhältnissen stammende Menschen ein, zahlt diesen einen gerechten Lohn und schafft so eine stabile Lebensgrundlage - in vielen Fällen sogar für ganze Dörfer.

"Als IT- und Hosting-Dienstleister arbeiten wir nun mal in einem stark technischen Feld. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass uns die Umwelt egal ist. Im Gegenteil, Umweltschutz gehört sogar zu den Grundsätzen unseres Unternehmens. So betreiben wird unser komplettes Bürogebäude mit Ökostrom und das Gleiche gilt auch für sämtliche unserer Server. Aber wir wollen noch mehr tun. Als wir dann nach langer Suche auf Eden Reforestation Projects gestoßen sind, war die Begeisterung natürlich groß. Schließlich kommt das Projekt nicht nur der Natur zugute, sondern auch den Menschen, die in ihr leben", so Danijel Mlinarevic, Inhaber vom DM Solutions e.K.

Doch nicht nur in puncto Umweltschutz ist bei dem blauen Webhoster alles im grünen Bereich. Auch Datenschutz wird bei DM Solutions großgeschrieben. Sämtliche der genutzten Server haben ihren Standort in deutschen Rechenzentren. Die Einhaltung aller Datenschutzvorgaben ist somit garantiert. Sicher und grün - das ist Webhosting bei DM Solutions: https://www.dmsolutions.de

(Ende)

Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201016012 ]

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2020 02:51 ET (06:51 GMT)