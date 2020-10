DGAP-News: BÖAG Börsen AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

BÖAG Börsen AG: Übernahme der Mehrheit an der ICF BANK AG erfolgreich abgeschlossen



16.10.2020 / 10:00

BÖAG Börsen AG: Übernahme der Mehrheit an der ICF BANK AG erfolgreich abgeschlossen



Düsseldorf/Hamburg/Hannover, 16. Oktober 2020 - Die Übernahme einer Mehrheit der Geschäftsanteile an der ICF BANK AG durch die BÖAG Börsen AG - Trägergesellschaft der Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover - ist vollzogen. Nach Zustimmung der Gremien konnte jetzt auch das Inhaberkontrollverfahren der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit positivem Ergebnis abgeschlossen werden.



Weitere Informationen zur ICF Gruppe unter www.icfbank.de



Über die BÖAG Börsen AG

Die BÖAG Börsen AG ist Trägerin der maklergestützten Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handelsplattformen Quotrix und LS Exchange. Zusammen verfügen die drei Börsenplätze einschließlich ihrer Handelsplattformen über mehr als 50.000 Listings von Wertpapieren (Aktien, offene Fonds/ETFs, Anleihen, Genussscheine sowie Zertifikate/ETCs). Zu den Handelsteilnehmern zählen eine große Zahl inländischer Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen. Anleger handeln an den Börsen Hamburg und Hannover die wichtigsten deutschen und alle ausländischen Aktien bis zu bestimmten Volumina courtagefrei. An der Börse Düsseldorf werden alle Aktien und Anleihen im Maklerhandel ohne Courtage gehandelt.

Mit der Fondsbörse Deutschland betreibt die BÖAG Börsen AG zudem einen Initiatoren-unabhängigen Marktplatz für geschlossene Fonds. Weiterhin engagiert sie sich als Begründerin des Global Challenges und German Gender Index im Bereich der nachhaltigen und alternativen Geldanlage. Weitere Informationen finden Sie unter www.boersenag.de



Die BÖAG Börsen AG, die Börse Düsseldorf, die Börse Hamburg und die Börse Hannover erteilen keine Anlageempfehlungen und veröffentlichen ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf - Hamburg - Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49(0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

