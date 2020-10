ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Bank nach ersten, positiven Indikationen für das dritte Quartal von 5,50 auf 6,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ohne weitere Details sei es schwierig zu beurteilen, ob die Bank ihre Marktanteilsverluste gestoppt habe, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derzeit böten sich den Anlegern attraktivere Investments im Sektor./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 03:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005140008