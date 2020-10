Die Branche boomt. Zooplus kann in der Coronakrise weiter bessere Geschäfte machen als zunächst gedacht. Zum dritten Mal in diesem Jahr hob der Tierbedarf-Onlinehändler seine Jahresprognose an. Analysten heben den Daumen. Die Aktie setzt zur Trendfortsetzung an. Die vorläufigen Zahlen können sich erneut sehen lassen: In den ersten neun Monaten zog der Umsatz von 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr auf rund 1,3 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte demnach auf zwischen 40 und 50 ...

