FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag sind die europäischen Aktienmärkte am Freitag fester in den Handel gestartet. Sie profitieren dabei von den US-Indizes, die nach Handelsschluss in Europa zulegten und nur noch knapp im Minus schlossen. Der DAX notiert im frühen Handel 0,5 Prozent höher bei 12.769 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,7 Prozent auf 3.215 Punkte.

Allerdings wird in Europa, anders als in den USA, bereits mit der zweiten Welle an Coronavirus-Infektionen gekämpft. So könnten hier neue Lockdown-Maßnahmen, die die Ausbreitung von Covid-19-Virus stoppen sollen, sowie wachsende Zweifel an einem US-Konjunkturpaket, die Gewinne begrenzen. Am Mittag, wenn die Optionen auf die Indizes am Terminmarkt auslaufen, könnte zudem der kleine Verfalltermin für eine steigende Volatilität sorgen.

Auch der Abschluss des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs in Brüssel steht im Fokus. Weiter offen ist, wie Großbritannien die EU-Zollunion verlässt. So bewertete die britische Regierung die Beschlüsse des EU-Gipfels zu den Gesprächen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit negativ. Er sei "enttäuscht" über die Erklärung der Staats- und Regierungschefs, teilte der britische Verhandlungsführer David Frost mit. Er ließ offen, ob die britische Seite zu weiteren Gesprächen bereit ist. Das letzte Wort könnte Premierminister Boris Johnson haben, der sich dazu im Tagesverlauf äußern will.

Daimler übertrifft in Q3 hohe Erwartungen - Aktie im Plus erwartet

Positive Überraschungen lieferten die Zahlen von Daimler und LVMH. Die im Vorfeld bereits hohe Markterwartung an die Ergebnisse zum dritten Quartal konnte Daimler noch toppen. So heben die Analysten der Citi positiv heraus, dass der Cashflow im Industriegeschäft mit 5,139 Milliarden Euro den Konsens von 2,973 Milliarden Euro klar übertraf. Aber auch das Betriebsergebnis auf EBIT-Basis im Bereich Mercedes-Benz Cars & Vans lag mit 2,118 Milliarden Euro deutlich über dem Konsens von 1,32 Milliarden Euro.

Die Citi schließt nicht aus, dass der nun konservative Ausblick noch angehoben werde. Die Analysten gehen davon aus, dass die Kombination einer begrenzten Produktion und einem guten Preismanagement sowie Working-Capital-Management für alle europäischen Automobilhersteller ein Thema sein dürfte. Der europäische Sektor-Index der Automobilhersteller stellt mit einem Plus von 2,9 Prozent den Gewinner, Daimler legen um 4,8 Prozent zu und VW um 2,1 Prozent.

Unterstützt wird dies auch von guten Zulassungszahlen in Europa für September. Diese legten zum ersten Mal in diesem Jahr zu. Positiv hob sich Volkswagen von der Konkurrenz ab. Der Wolfsburger Konzern schaffte ein Absatzplus von gut 14 Prozent. Die anderen deutschen Hersteller verzeichneten dagegen Rückgänge.

Die Thyssenkrupp-Aktie notiert 14,8 Prozent höher. Auslöser ist ein Bericht im Spiegel, dass das britische Unternehmen Liberty Steel bereits am Berichtstag ein Angebot für das Stahlgeschäft des Konzerns vorlege. Zu den Interessenten gehörten laut Spiegel neben Liberty Steel auch die indische Tata-Gruppe und der schwedische SSAB-Konzern. Mit ihnen verhandele Thyssenkrupp auch über weitere Optionen wie Teilverkäufe und Partnerschaften mit der notleidenden Stahlsparte. "Per se ist das erst einmal eine sehr gute Nachricht für die Aktie", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Nachdem eine Fusion keine gangbare Lösung gewesen sei, sei der Verkauf oder Teilverkauf die letzte Option.

LVMH mit starkem 3. Quartal

Während die Hersteller von Luxusgütern lange Zeit an der Börse als einer der Verlierer der Coronavirus-Krise gehandelt wurden, zeigen die Zahlen von LVMH nun etwas anderes. So lieferte der Geschäftsbereich Mode- und Lederwaren ein organisches Wachstum von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während im Konsens ein Minus von 2 Prozent erwartet worden war. Für die Analysten von Jefferies ist LVMH aber eine Ausnahme im Sektor, das Unternehmen sei weder ein Sektor-Proxy noch ein Proxy für den Zustand der Wirtschaft. Das Votum lautet unverändert "Kaufen". Für die Aktie geht es um 6,5 Prozent nach oben.

Zooplus (plus 6,8 Prozent) ist nach einem guten dritten Quartal optimistischer für die Umsatz- und Gewinnentwicklung im Gesamtjahr. Der Online-Händler von Tiernahrung hob zum dritten Mal die Prognose für das laufende Jahr an.

Die Aktie von Centrotec legt um 8,6 Prozent zu. Der Heiz- und Klimatechnik-Spezialist hat nach einem guten dritten Quartal dank der robusten Heimatmärkte Deutschland und Niederlande seine Jahresprognose angehoben. Der Ausblick auf das operative Ergebnis (EBIT) wurde deutlich auf 43 bis 46 Millionen nach 34 bis 36 Millionen zuvor hoch gesetzt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.215,45 0,71 22,76 -14,14 Stoxx-50 2.900,91 0,75 21,51 -14,76 DAX 12.768,59 0,51 64,84 -3,63 MDAX 27.663,07 0,73 200,44 -2,29 TecDAX 3.154,36 0,63 19,82 4,62 SDAX 12.723,28 0,71 89,60 1,69 FTSE 5.904,60 1,24 72,08 -22,67 CAC 4.906,07 1,42 68,65 -17,93 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,62 -0,01 -0,86 US-Zehnjahresrendite 0,72 -0,01 -1,96 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1714 +0,03% 1,1697 1,1698 +4,4% EUR/JPY 123,33 -0,09% 123,15 123,15 +1,2% EUR/CHF 1,0719 +0,10% 1,0707 1,0690 -1,3% EUR/GBP 0,9068 -0,07% 0,9079 0,9052 +7,1% USD/JPY 105,29 -0,13% 105,28 105,26 -3,2% GBP/USD 1,2918 +0,10% 1,2884 1,2924 -2,5% USD/CNH (Offshore) 6,7017 -0,17% 6,7157 6,7166 -3,8% Bitcoin BTC/USD 11.320,59 -1,62% 11.340,07 11.400,54 +57,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,72 40,96 -0,6% -0,24 -28,4% Brent/ICE 42,78 43,16 -0,9% -0,38 -30,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,09 1.907,80 +0,1% +1,29 +25,8% Silber (Spot) 24,34 24,28 +0,3% +0,07 +36,4% Platin (Spot) 865,63 868,50 -0,3% -2,88 -10,3% Kupfer-Future 3,08 3,08 -0,0% -0,00 +9,0% ===

October 16, 2020 03:56 ET (07:56 GMT)

