An dem bisherigen Photovoltaik-Standort in Thalheim soll dem Insolvenzverwalter zufolge eine Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien entstehen. Details zum Käufer oder dem Kaufpreis nannte er nicht.Am Standort der insolventen Solibro GmbH in Thalheim soll wieder Leben einziehen: Wie Insolvenzverwalter Henning Schorisch von der Kanzlei hww hermann wienberg wilhelm am Freitag mitteilte, wurden sowohl die Immobilie als auch der vorhandene Maschinenpark des Photovoltaik-Herstellers an einen asiatischen Investor übertragen. Demnach will der Investor an dem Standort gemeinsam mit einem deutschen Unternehmen ...

