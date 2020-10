Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 19.10.2020(Nr. 412) Umsatz im Gastgewerbe, August 2020(Nr. 413) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex undReichweiten), August 2020Dienstag, 20.10.2020(Nr. 414) Zum Weltstatistiktag (20.10.2020): Rechercheangebote desStatistischen Bundesamtes zu den Folgen der Corona-Pandemie(Nr. 415) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, September 2020(Nr. 43) Zahl der Woche: Produktion und Außenhandel mit Autoreifen,1. Halbjahr 2020Mittwoch, 21.10.2020(Nr. 416) Beschäftigung im Niedriglohnsektor nachWirtschaftsabschnitten, Jahr 2018Donnerstag, 22.10.2020(Nr. 417) Durchschnittspreise für Strom und Gas im Endkundengeschäft,1. Halbjahr 2020(Nr. N 066) Umsätze von Apotheken, Jahr 2020(Nr. 418) Kaufverhalten in der Corona-Krise bis einschließlich 42.Kalenderwoche 2020Freitag, 23.10.2020(Nr. 419) Verkehrsunfälle, August 2020(Nr. 420) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), August 2020Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitagsvon 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4735860