FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche hat im dritten Quartal dank anziehender Verkäufe im europäischen Ausland, in China und den USA den weltweiten Absatz weltweit wieder gesteigert. In den ersten neun Monaten hat der Sportwagenhersteller damit den bis zum Sommer eingefahrenen Absatzrückstand zum Teil wieder aufgeholt.

Weltweit stieg der Absatz im dritten Quartal um 8,4 Prozent auf 74.583 Einheiten. In den ersten neun Monaten ergab sich dagegen ein Minus von 5,0 Prozent auf 191.547 Wagen. Zur Jahresmitte hatte der Rückgang noch 12 Prozent betragen.

"Die Auswirkungen der Corona-Krise gingen auch an Porsche nicht spurlos vorbei. Wir schauen dennoch mit Optimismus nach vorn - vor allem dank unserer überzeugenden Produktpalette und einer nach wie vor steigenden Anzahl an Auftragseingängen", sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Porsche AG.

In Europa wurden im Dreimonatszeitraum insgesamt 23.171 Autos abgesetzt, ein Plus von 7,7 Prozent. In den ersten neun Monaten ergab sich dagegen ein Rückgang von 9,0 Prozent.

Im Heimatmarkt Deutschland wurden 6.760 Wagen verkauft, ein Rückgang um 20,6 Prozent. Seit Januar wurden 17.462 Wagen ausgeliefert, mit einem Minus von 23 Prozent verzeichnete Deutschland den stärksten Absatzrückgang unter den Regionen.

Auf dem US-Markt verkauften die Stuttgarter mit 15.548 Fahrzeugen im dritten Quartal 5,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Absatz im Jahresverlauf verringerte sich um 12 Prozent auf 39.734 Einheiten.

In Porsches größtem Einzelmarkt, China, in der die Corona-Pandemie ihren Ursprung hatte, gingen im Quartal 23.220 Fahrzeuge an die Kunden. Das waren 7,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Zeitraum Januar bis September verzeichnete China mit einem Minus von 2 Prozent den geringsten Absatzrückgang.

"Der chinesische Markt hat sich nach dem Lockdown schnell wieder erholt, auch steigt die Nachfrage in anderen Märkten wieder deutlich an - all das hat zu diesem Ergebnis wesentlich beigetragen", sagte von Platen.

