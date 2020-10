Wiesbaden (ots) - Mit DER GEHEIME GARTEN ist an diesem Donnerstag Marc Mundens bezaubernde Neuverfilmung des Kinder- und Jugendbuchklassikers von Frances Hodgson Burnett im Kino gestartet. Der Film erzählt die Geschichte der 10-jährigen Mary, die nach dem Tod ihrer Eltern auf dem verlassenen Landgut ihres Onkels einen geheimnisvollen Garten entdeckt. Die unabhängige Jury der FBW zeichnete den Film mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus. Ein Auszug aus dem Gutachten: "Auf visueller Ebene überzeugt der Film mit einem konsequenten Konzept aus entrückter Magie und romantischem Impressionismus, das ideenreich umgesetzt wird. (...) Die geschmackvolle und extrem fantasievolle Bilderwelt erhält durch die Ausstattung der eindrucksvollen Kulissen und Drehorte sowie durch die stimmigen Kostüme und Requisiten zusätzliche Schauwerte, die sich mit der Erzählung perfekt ergänzen. Marc Mundens Film hat die Jury somit als geschlossene filmische Adaption beeindruckt, die vor allem im Kino ihre ganze Magie entfalten kann."Mehr Informationen unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/der_geheime_garten_1Auch die Verfilmung von Cornelia Funkes DRACHENREITER ist nun endlich auch auf der großen Kinoleinwand zu bewundern. Der Animationsfilm für die ganze Familie (Regie: Tomer Eshed) erzählt von dem jungen Silberdrachen Lung, der sich mutig aufmacht, um endlich die Welt der Menschen kennenzulernen, vor der sich seine Artgenossen bisher immer versteckt haben. Mit vielen originellen Ideen macht dieser Animationsfilm großen und kleinen Kinofans einen Riesenspaß, was auch die FBW-Jury mit der Verleihung des Prädikates "besonders wertvoll" honorierte. In ihrer Begründung schreibt sie: "DRACHENREITER ist ein mit Witz, Tempo und viel Herz inszenierter Familienfilm mit einer 3D-Animation auf dem Niveau der besten und teuersten internationalen Großproduktionen." Und auch die FBW-Jugend Filmjury vergibt vier von fünf Sterne und empfiehlt den Animationsfilm ab sechs Jahren: "Faszinierend umgesetzt finden wir die Fantasiewelt, besonders die Animation der Landschaft, der Fabelwesen und der Zwerge. (...) Auch die Anspielungen auf andere Filme finden wir großartig. Ebenso witzig ist die Umsetzung des Internets und die Vermischung von der modernen und der Fantasiewelt. Mit dem Hauptthema des Films, Vorurteile, geht der Film behutsam um."Mehr Informationen unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/drachenreiterhttps://www.jugend-filmjury.com/film/drachenreiterIn ihrem neuen Dokumentarfilm begibt sich die Filmemacherin Carmen Losmann auf die Spuren des Geldes. Woher es kommt, wie es sich vermehrt und vor allem, wie es auf der Welt verteilt ist. "Ein spannender Film, der sein Thema logisch und konsequent vermittelt und so auch einem breiten Publikum den Blick auf gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge eröffnet." Dazu besticht der Film "durch seinen hohen Informationswert und seinen Detailreichtum", wie die FBW über den Film schreibt, der von ihrer Jury mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet wurde.Mehr Informationen unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/oeconomiaAuf einen ganz besonderen Indie-Filmleckerbissen können sich die Zuschauer in der kommenden Woche freuen. Dann startet mit KAJILLIONAIRE der neue Film von Miranda July in den Kinos. Die Künstlerin und Filmemacherin erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die mit ihren Eltern in einer Art Kleinganovenfamilie unterwegs ist. Als die Familie sich um eine Fremde erweitert, wird alles etwas komplizierter. Mit originellen Bildern, einem überragenden Cast und der differenzierten Balance zwischen trockenem Humor und tiefer Tragik ist KAJILLIONAIRE ein perfektes Filmerlebnis.Mehr Informationen unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/kajillionaire Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren und im Falle der älteren Jurys ab 14 Jahren besetzt. Sie sind an acht Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm für das junge Publikum. Seit 2018 geben die Jurys auch Empfehlungen für das Programm für die Zielgruppe "14+".